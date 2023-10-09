Иран в течение нескольких недель помогал планировать нападение на Израиль – The Wall Street Journal

Атаки боевиков ХАМАС на Израиль, которые начались утром 7 октября, якобы были спланированы за несколько недель до этого. Террористам помогали планировать вторжение в страну и ракетные удары спецслужбы Ирана.

Об этом 8 октября сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на членов ХАМАС и ливанской террористической организации "Хезболла". По их утверждению, начальный этап планирования начался еще в августе.

Как отмечается, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения. Они провели несколько встреч в Бейруте. В них также принимали участие боевики "Хезболлы".

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Как утверждается, иранские силы безопасности якобы помогли спланировать нападение ХАМАС на Израиль и дали "зеленый свет" нападению на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить участие Ирана в подготовке к атаке на Израиль.

"В настоящее время у нас нет ничего, что свидетельствует о том, что Иран принимал непосредственное участие в этой атаке, в ее планировании или осуществлении. Мы смотрим очень внимательно, и должны увидеть, куда ведут факты", – сказал он.

Ранее стало известно, что Тегеран поддержал террористическую группировку ХАМАС, которая массированно обстреляла Израиль и захватила часть его южных территорий. Иран одобряет, что военный конфликт на Ближнем Востоке критически обострился.

Днем 8 октября "Хезболла" нанесла ракетный удар по территории Израиля. Боевики утверждают, что выпустили десятки снарядов по трем израильским позициям. Свои обстрелы террористы назвали "солидарностью" с нападением ХАМАС на Израиль.

Кроме того, "Талибан" хочет присоединиться к террористической кампании в Израиле. Террористическая организация призвала Иран, Иорданию и Ирак пропустить ее в Израиль, чтобы "завоевать Иерусалим".

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.

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