Израиль второй день в состоянии войны: ЦАХАЛ удалось спасти ряд заложников, Нетаньяху посоветовал жителям Газы 'убегать немедленно' (обновляется)

В воскресенье, 8 октября, Израиль, накануне подвергшийся массированной ракетной атаке и сухопутному вторжению со стороны ХАМАС, заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Биньямин Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большей части боевиков и спасением заложников, а посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

Вторжение в страну, имеющую одну из сильнейших армий мира, военные обозреватели уже окрестили величайшим со времен войны Судного дня, который до сих пор был последним случаем, когда государство Израиль допустило внешнее военное нападение на свою территорию. OBOZREVATEL онлайн следит за палестино-израильским конфликтом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

07:20 – По неофициальным данным, без вести пропавшими числятся как минимум 750 израильтян, пишет издание Jerusalem Post.

Видео дня

06:55 – Прессслужба израильской армии опубликовала видео нанесения ударов по объектам ХАМАС в секторе Газы, расположенных в многоэтажных домах.

06:30 – Армия Израиля заявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газы.

"Отмечаем, что вход в закрытую военную зону запрещен. Просим граждан быть бдительными и не заходить на эту территорию", – отметили военные.

06:20 – Представитель ХАМАС Гази Хамад заявил, что "Иран поддержал палестинскую террористическую группировку" в ее внезапном нападении на Израиль. Тегеран является ключевым сторонником ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

06:00 – Демократы Сената призвали к скорейшему утверждению кандидатуры Джека Лью от президента США Джо Байдена на пост следующего посла в Израиле. На фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС республиканец Тед Круз (от Техаса) заявил, что они попытаются заблокировать утверждение Лью из-за своих "возражений против политики администрации Байдена в отношении Израиля".

05:40 – Террористы палестинской группировки ХАМАС взяли в заложники десятки израильских военных и гражданских. В то же время люди, которые были захвачены в столовой в Беэре, освобождены. Как сообщает The Jerusalem Post, удерживавших их террористов удалось обезвредить.

ЦАХАЛ: действительно ли у Израиля одна из сильнейших армий мира

05:20 – Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газы. В ЦАХАЛ не раскрывали подробностей о результатах.

05:05 – Террористы ХАМАС во время атаки на Израиль похитили, жестоко поиздевались и, вероятно, убили гражданку Германии Шани Лук. Девушку, уехавшую за границу на фестиваль, узнали по прическе (дреды) и татуировке.

04:50 – Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и призвал его принять меры по урегулированию ситуации. Однако тот в ответ назвал США "оккупантами Палестины". Также Блинкен поговорил с премьером и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, чтобы осудить "ужасающие террористические атаки на Израиль" и подтвердить "право Израиля на самооборону".

ХАМАС: что это за движение и почему он так стремится уничтожить Израиль

04:25 – Командир пограничной полиции Израиля Амир Коэн похвалил ЦАХАЛ за то, что военные вернули контроль над полицейским участком в Сдероте, который был захвачен террористами утром в субботу, после часовой операции по их вытеснению. Согласно сообщению, в ходе операции были убиты по меньшей мере 10 боевиков.

03:40 – Премьер-министр Израиля заявил, что страна вступает в долгую и тяжелую войну, к которой ее заставило убийственное нападение ХАМАС. По его словам, большинство проникших на израильскую территорию боевиков было уничтожено. Правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, горючего и товаров в сектор Газы.

"Одновременно мы начали и наступательный этап, и он будет продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута", – добавил он.

02:30 – Из-за нападения ХАМАС Израиль распространил на всю территорию страны действие чрезвычайного положения. Это существенно расширяет полномочия полиции.

02:00 – В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что уничтожили очаги ХАМАС и двигаются в сторону Газы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на Израиль утром 7 октября 300 израильских гражданских лиц и сотрудников сил безопасности были убиты, более 1590 получили ранения. Неизвестное количество людей террористы похитили на юге Израиля и доставили в сектор Газы.

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