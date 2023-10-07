Десятки террористов проникли на юг Израиля, ЦАХАЛ после ракетной атаки заявил о готовности к войне. Обновляется

Утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 300 ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Кроме того, вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотичный обстрел из пулеметов. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате ракетного обстрела среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненных людей. Одна из ракет попала в здание в Тель-Авиве. Кроме того, звуки взрывов слышали в Иерусалиме.

Видео дня

В результате прямого попадания ракеты в здание, в Тель-Авиве начался пожар. На видео зафиксированы существенные разрушения вследствие террористической атаки.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа. В эту территорию входят крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева. Такое распоряжение позволяет военнослужащим ограничивать собрания людей и закрывать территории для их перемещения.

Кроме того, глава оборонного ведомства одобрил широкомасштабный призыв резервистов после внезапного нападения на Израиль. Количество призываемых резервистов будет зависеть от потребностей военных.

Армия обороны Израиля опубликовала карту, на которой видно, какие территории наиболее пострадали от массированного ракетного обстрела. Также в ведомстве заявили, что готовы к противостоянию с террористами. Также в подтверждается, что террористы проникли в Израиль из сектора Газы. Жителей Израиля попросили оставаться в своих домах.

Стоит отметить, что израильские военные наносят авиаудары по сектору Газа. Удары были нанесены почти через два часа после того, как ХАМАС предпринял внезапную атаку.

Начальник штаба армии Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви проводит оценку и утверждает планы действий. Он заявил, что ХАМАС, который стоит за этим нападением, будет нести ответственность за последствия. Также Армия обороны Израиля заявила, что готова к войне против Палестины.

По состоянию на 8:30 сособщалось, что непрерывный ракетный обстрел ведется уже более двух часов. Террористические группировки ХАМАС проникли через границу как минимум в один город на юге страны. Террористы пытаются прорваться на территорию Израиля с помощью парашютов, лодок и наземной техники.

Сообщается, что палестинские боевики начали открывать огонь по мирным жителям. В результате терактов количество жертв растет. Изральские СМИ публикуют кадры, на которых видны убитые гражданские.

В свою очередь военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф выступил с заявлением, в котором назвал утренние нападения и проникновение в Израиль "днем великой революции". Террорист призвал израильских арабов взяться за оружие и присоединиться к нападению. Также он призвал к "исламскому сопротивлению" в Ливане, Ираке и Сирии.

Один из лидеров палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания празднует и молится за террористическую операцию в Израиле. В соцсети показали кадры, как лидеры боевиков смотрят на кадры обстрелов и вторжения в Израиля и начинают молиться.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивают мирных жителей Израиля. В соцсети опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Более того, боевики ХАМАС издеваются над телами погибших людей.

Новость дополняется…