Пенс: из-за таких, как Трамп и Десантис, происходит война в Украине и Израиле

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки, а ныне кандидат в президенты, Майк Пенс осудил риторику своих однопартийцев из Республиканской партии, которые, по его убеждению, способствуют агрессии против Украины и Израиля. Он имел в виду Дональда Трампа и Рона Десантиса, которые, в частности, выступали против активной помощи Вашингтона Киеву для борьбы с вторжением РФ.

Об этом он сказал в воскресенье, 8 октября в эфире телеканала CNN и опубликовал фрагмент своего выступления на своем аккаунте в соцсети Х (ранее известной как Twitter). По его словам, эти политики "сигнализируют об отходе Америки от роли лидера свободного мира".

"Когда кандидаты в президенты такие, как Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и Рон Десантис, говорят, что США следует отказаться от роли лидера свободного мира, это вдохновляет агрессоров и террористов", – сказал Пенс.

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Он подчеркнул, что вторжение России в Украину, а также вторжение террористов ХАМАС в Израиль были неспровоцированы. Поэтому эти атаки поднимают вопрос о том, могут ли Штаты брать на себя роль лидера свободного мира.

Кроме того, политик подверг критике и действующего главу государства Джо Байдена, комментируя нападение ХАМАС на Израиль. По его словам, попытки администрации Байдена договориться с Ираном "создали условия для этого беспрецедентного террористического нападения".

Как сообщал OBOZREVATEL, платформа GeoConfirmed ответила сыну Дональда Трампа, который сказал, что за 2 дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины. Там отметили, что собрали не менее 23 тысяч видео о войне в Украине. "Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", – говорится в сообщении.

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