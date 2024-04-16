США не хотят войны с Ираном, но помогут Израилю защититься – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не хочет войны с Ираном, но против расширения регионального конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом сделает все, что нужно, чтобы защитить Израиль.

Об этом на брифинге заявил представитель администрации США Джон Кирби. При этом он допустил усиление международного давления на Тегеран.

По его словам, США обсуждают с лидерами стран "Большой семерки" возможное введение дополнительных санкций против Ирана.

"Мы будем работать с международными партнерами, чтобы разработать варианты привлечения Ирана к должной ответственности", – указал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 беспилотников и более сотни ракет. По данным израильских военных, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все были перехвачены, в том числе и союзниками.

Израиль пообещал ответ Ирану и назвал атаку объявлением войны. Со своей стороны Иран в ООН заявил, что это стало ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипучреждений в Дамаске, а военные действия Тегерана якобы были произведены в соответствии с Уставом ООН "по законной обороне".

Генсек ООН Антониу Гутерреш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана, подчеркнув, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще

Как считает эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин, большая война на Ближнем Востоке пока не ожидается, несмотря на прямое нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Однако, если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.

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