'Сие хаос в регионе': ЕС, Франция и Британия осудили 'безрассудное' нападение Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Стефан Сежурне и британский премьер-министр Риши Сунак первыми осудили атаку Ирана на Израиль. К ним присоединился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а теперь соответствующие заявления делают и другие страны Европы.

"Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран пересекает новую границу в своих действиях по дестабилизации ситуации и повышает риск военной эскалации", – заявил Стефан Сежурне.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", – в свою очередь заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что "это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности".

Британский премьер-министр Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль "безрассудным".

"Эти удары рискуют разжечь напряженность и дестабилизировать регион. Иран еще раз продемонстрировал, что намерен посеять хаос в собственном дворе", – заявил Сунак.

Британец добавил, что Соединенное Королевство намерено "защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак".

Сейчас такие же по содержанию заявления поступают из других стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра. По оценкам служб безопасности, ближе к утру к дронам добавятся ракеты.

Истребители США над Ираком уже начали "охоту" на летящие в направлении Израиля иранские дроны.

Тем временем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, народ сильный. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов на стороне Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – подчеркнул он.

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