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"Сие хаос в регионе": ЕС, Франция и Британия осудили "безрассудное" нападение Ирана на Израиль

Михаил Левакин
Мир
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'Сие хаос в регионе': ЕС, Франция и Британия осудили 'безрассудное' нападение Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Стефан Сежурне и британский премьер-министр Риши Сунак первыми осудили атаку Ирана на Израиль. К ним присоединился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а теперь соответствующие заявления делают и другие страны Европы.

"Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран пересекает новую границу в своих действиях по дестабилизации ситуации и повышает риск военной эскалации", – заявил Стефан Сежурне.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", – в свою очередь заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что "это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности".

Британский премьер-министр Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль "безрассудным".

"Эти удары рискуют разжечь напряженность и дестабилизировать регион. Иран еще раз продемонстрировал, что намерен посеять хаос в собственном дворе", – заявил Сунак.

Британец добавил, что Соединенное Королевство намерено "защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак".

Сейчас такие же по содержанию заявления поступают из других стран ЕС.

"Сие хаос в регионе": ЕС, Франция и Британия осудили "безрассудное" нападение Ирана на Израиль

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 апреля Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра. По оценкам служб безопасности, ближе к утру к дронам добавятся ракеты.

Истребители США над Ираком уже начали "охоту" на летящие в направлении Израиля иранские дроны.

Тем временем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, народ сильный. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов на стороне Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", – подчеркнул он.

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