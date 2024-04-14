Что будет означать для Украины возможная война на Ближнем Востоке: Климкин очертил неутешительные перспективы
Большая война на Ближнем Востоке пока не ожидается, несмотря на прямое нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Однако если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.
Свое мнение о ситуации высказал в Telegram экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что Иран был хорошо осведомлен о возможностях израильской и американской ПВО и не рассчитывал нанести существенный вред Израилю, запуская свои дроны и ракеты.
В то же время иранцы показали, что готовы к эскалации и будут отвечать на такие атаки, как удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля.
По мнению Климкина, Тегеран таким образом "заработал дополнительные баллы симпатии в незападном и точно мусульманском мире, где не любят ни Израиль, ни США".
"Это не означает полномасштабную ближневосточную войну. По меньшей мере, пока. Однако любой шаг может спровоцировать ее и не факт, что все такие шаги можно заранее просчитать", – предположил дипломат.
В краткосрочной перспективе Иран, как считает Климкин, не будет снабжать Россию оружием, потому что оно нужно ему самому.
Также ситуация может изменить шансы на принятие американского пакета помощи. "Если, конечно, в этих условиях не будет принято решение пакет разделить отдельно на нашу и израильскую помощь. То есть свои плюсы и преимущества тоже возможны, хоть и неочевидны", – написал бывший украинский министр.
Однако он указал на самую большую проблему: Запад сталкивается с перспективой ведения двух масштабных войн в условиях, когда он к этому "не готов ни ментально, ни политически, ни милитарно".
"Нам сейчас нужно сделать все и даже больше, чтобы иранская атака и ее последствия не стали "черным лебедем" для нас и нашей поддержки", – подытожил Климкин.
Как писал OBOZ.UA:
– В ночь на 14 апреля армия обороны Израиля перехватила за пределами страны большинство из запущенных Ираном беспилотников типа Shahed и ракет. Отбивать атаку ЦАХАЛу помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в Иордании, Ливане и Сирии.
– Источник CNN заявил, что Израиль ответит на нападение Ирана, но масштабы этого ответа не определены.
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