Иран выпустил по Израилю почти 200 'Шахедов' и более сотни ракет, страна готовит ответ: что известно (обновляется)

Израильские Силы обороны в ночь на 14 апреля перехватили за пределами страны большинство из запущенных Ираном более 300 беспилотников типа Shahed и ракет. Отбивать атаку ЦАХАЛу помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в небе Иордании, Ливана и Сирии.

В то же время сообщается о попадании – на базе израильской армии на юге государства были нанесены незначительные повреждения инфраструктуре, после чего 31 человек обратился за медпомощью. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

06:55 – Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по ряду военных сооружений в комплексе, принадлежащем силам "Радван Хезболла", в районе Джбаа на юге Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии, отметив, что ранее ночью израильская авиация ударила по военным объектам "Хезболлы" в районах Хиама и Кфаркелы.

06:50 – Израиль готовит ответ на иранскую атаку, которая будет скоординирована с союзниками, сообщает The New York Times со ссылкой на израильского чиновника. В то же время президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что американцы не будут помогать какой-либо контратаке ЦАХАЛа на Иран.

06:25 – По данным СМИ, военно-воздушные силы Иордании "перехватили и сбили десятки иранских беспилотников", которые нарушили воздушное пространство страны и направлялись в Израиль. Издание The Guardian пишет, что в перехвате иранских дронов также участвовали британские воздушные силы.

06:30 – США сбили иранский беспилотник во время атаки Ирана против Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. Источники агентства не раскрыли, сколько именно дронов было сбито и где.

06:00 – Иран запустил около 185 беспилотников, 110 ракет класса "земля-земля" и 36 крылатых ракет по Израилю, сообщили двое израильских чиновников. По их словам, хотя большинство целей было запущено из Ирана, некоторые также летели из Ирака и Йемена.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами со своей территории. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил о полной готовности страны к отражению удара.

Страны Европейского Союза и генсек ООН осудили "безрассудное" нападение Ирана на Израиль. Многие лидеры заявили, что это "сеет хаос в регионе".

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