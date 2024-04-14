Иран в ООН заявил, что 'вопрос исчерпан': Израиль пообещал 'жесткий и четкий ответ'

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что атака Тегерана на Израиль была ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипломатических учреждений в Дамаске. Там утверждают, что военные действия Ирана были произведены в соответствии со статьей 51 Устава ООН насчет законной обороны.

Об этом говорится в сообщении иранского постоянного представительства в соцсети Х. Там отметили, что "вопрос можно считать исчерпанным".

Не обошлось без угроз в адрес Израиля – в Иране заявили, что если израильский режим "сделает еще одну ошибку", ответ Ирана будет "значительно суровее". Также там обратились к Соединенным Штатам Америки.

"Это конфликт между Ираном и израильским режимом-изгоем, от которого США ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ!" – сказано в заявлении.

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Офир Гендельман заявил, что "ответ Израиля на атаку Ирана будет жестким и четким".

Иран нарушил Устав ООН и представляет угрозу миру и безопасности, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. Он обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу со словами "Где ваш голос?? Где ваше осуждение?? Проснитесь!!!".

Тот вскоре опубликовал заявление, в котором "решительно осудил" серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабное нападение на Израиль со стороны Ирана. Он призвал немедленно прекратить эти боевые действия.

"Я глубоко обеспокоен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации во всем регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к большим военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке. Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", – отметил Гутерреш.

Мы следим за событиями в Израиле, который подвергается дроновой и ракетной атаке Ирана, в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что Тегеран будет жестко реагировать на действия любой страны, которая "откроет свое воздушное пространство или территорию для атак со стороны Израиля". Такое заявление сделал министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

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