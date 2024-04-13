'Израиль готов к прямой агрессии Ирана как в обороне, так и в атаке': Нетаньяху обратился к нации. Видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. На данный момент все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

Об этом Нетаньяху сказал вечером в субботу, 13 апреля, обращаясь к нации. Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, народ силен, отметил он.

"Я установил четкий принцип: кто нас атакует, того атакуем мы. Мы будем защищать себя от любой угрозы с хладнокровием и решимостью", – заверил премьер.

Нетаньяху отметил, что его страна ценит поддержку Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и многих других государств.

"Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете спокойствие. Я призываю вас следовать указаниям Командования тыла. Вместе мы выстоим, и с божьей помощью – вместе преодолеем всех наших врагов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В США считали вероятным, что Иран атакует Израиль рано утром в воскресенье, 14 апреля. А ЦАХАЛ тем временем был приведен в полную боеготовность.

– В Израиле в ожидании атаки ограничили образовательную деятельность и запретили массовые собрания, а Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит.

– Вскоре стало известно, что Иран начал атаку на Израиль, запустив около 70 беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!