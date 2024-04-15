Президент Израиля назвал воздушную атаку Ирана 'объявлением войны'

Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на воздушную атаку Ирана, которая произошла в ночь на 14 апреля. Он подчеркнул, что считает это нападение объявлением войны.

Глава государства отметил, что правительство Израиля "рассматривает все варианты" ответа на действия Ирана, но Иерусалим "не стремится к войне". Слова Ицхака Герцога процитировало издание Sky News.

"Это сродни настоящей войне. Я имею в виду, что это объявление войны", – сказал он, добавив, что Израиль будет проявлять сдержанность.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с призывающими к покою западными союзниками, Герцог сказал: "Последнее, чего Израиль стремится в этом регионе с момента его создания, – это вступить в войну – мы стремимся к миру".

"Сейчас, поскольку мы сдержаны, знаем о последствиях и обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я уверен, что сделаем необходимые шаги для защиты нашего народа. Мы не стремимся к войне", – отметил президент.

Атака Ирана стала еще одним примером того, как Тегеран "распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру", подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, запустив около 330 дронов-камикадзе Shahed и ракет. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари утверждает, что 99% воздушных целей были перехвачены средствами ПВО. Отбивать атаку Израиля помогали государства-партнеры, в том числе США, Франция, Великобритания.

– В Институте изучения войны отметили, что нападение Ирана на Израиль было похоже на атаки России по Украине.

– В Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время Байден созвал консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки, с заявлением о срочном созыве заседания "Группы семи" выступила также Италия.

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