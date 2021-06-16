Переговоры Байдена и Путина в Женеве: онлайн трансляция и все подробности

16 июня в 14:00 по киевскому времени состоится встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главное политического событие дня – в центре внимания мировой прессы.

OBOZREVATEL также следит за событиями в центре Швейцарии. Происходящее в женевском особняке Ла Гранж публикуем в режиме реального времени.

Известно, что Байден прибыл в Женеву еще накануне вечером, 15 июня. Также во вторник в швейцарском аэропорту приземлился борт с пулом кремлевского лидера. Сам Путин прилетит уже накануне встречи, но в Ла Гранж его ожидают раньше, чем американского лидера.

9:00 – улицы по периметру известной усадьбы Ла Гранж заполняют полицейские и бронированная техника. За несколько дней до саммита территория была оцеплена.

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9:22 – к особняку начинают стягиваться журналисты мировой прессы.

11:00 - Telegram-канал из пула российского президента сообщил, что самолет с Путиным на борту вылетел из Москвы в Женеву.

Расписание саммита уже было опубликовано пресс-службами Белого Дома и Кремля.

Саммит двух лидеров предполагает обсуждение целого ряда вопросов, которые касаются внешней политики и дальнейшего взаимодействия двух сверхдержав. Кроме того, Путина подготовили к тому, что Байден поднимет темы освобождения из тюремного заключения политика Алексея Навального и острую ситуацию в Беларуси под диктатурой Александра Лукашенко.

Интересно, что накануне саммита в Женеве появилось граффити с политическим заключенным Алексеем Навальным, точь-в-точь как рисунок на стене одного из зданий в Санкт-Петербурге. Впрочем, в культурной столице России коммунальщики его экстренно закрасили.

Как сообщал OBOZREVATEL, женевскую усадьбу Ла Гранж показали из космоса. Ее сфотографировал российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П".