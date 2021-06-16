Путин заявил, что действовал "адекватно" при захвате Крыма
Президент России Владимир Путин считает, что его действия при захвате украинского Крыма были якобы "адекватными". Он отметил, что действовал "в ответ на угрозы".
Такое заявление лидер государства-агрессора сделал на пресс-конференции 16 июня в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом. Он также назвал Революцию Достоинства в Украине "кровавым переворотом".
Путин также упрекнул США в том, что они поддержали этот "переворот".
Он также отметил, что необходимо договориться о правилах поведения в тех областях, которые президенты обсуждали.
"Это и стратегическая стабильность, и кибербезопасность, и решение вопросов, связанных с региональными конфликтами", – сказал Путин.
По мнению президента РФ, договориться можно обо всем и у него сложилось впечатление, что Байден готов к этому.
Напомним, что встреча руководителей США и России состоялась в Женеве (Швейцария) 16 июня в рамках американско-российского саммита. Кроме беседы президентов также проходили переговоры делегаций обеих стран.
OBOZREVATEL собрал главные тезисы Путина и Байдена, которые они озвучили на пресс-конференции.