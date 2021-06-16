Байден и Путин по итогам саммита приняли совместное заявление: о чем говорится в документе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидер России Владимир Путин все-таки приняли совместное заявление. Оно касается стратегической стабильности. Чтобы не допустить развязывания ядерной войны в будущем, США и РФ запустят двусторонний диалог.

Об этом сообщили на сайте Кремля. В своем совместном заявлении лидеры двух стран подтвердили понимание принципа, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Лидеры обеих стран договорились поддерживать постоянный диалог по стратегической стабильности.

"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны достичь прогресса в реализации общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", – говорится в заявлении.

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При этом, отмечается, что продление Договора СНВ в 2020 году стало демонстрацией приверженности контролю над ядерными вооружениями.

В ближайшее время США и Россия запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Он будет "предметным и энергичным", говорится в заявлении.

С помощью этого диалога страны будут стремиться заложить основу будущих мероприятий по сдерживанию рисков.

Подробнее о том, как проходила первая беседа Путина с Байденом в статусе американского президента, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.