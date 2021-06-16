Байден заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным заявил: они обсуждали вопрос Украины и в позициях двух сторон были разногласия. Мнения лидеров отличалась и касательно событий в Беларуси.

"Мы говорили о нашей непоколебимой решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал американский глава. Его выступление, которое состоялось после брифинга президента России, транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

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"Он [Путин] не не согласился со мной. Он просто задал вопрос: что мы можем сделать по этому поводу?" – пояснил реакцию главы РФ на затронутые темы Байден.

Кроме того он указал, что обсуждал с президентом Российской Федерации Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Подробностей указанного этапа переговоров Байден не раскрыл.

"Мы согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений", – сказал президент.

Отметим, что Путин в свою очередь утверждает: вопрос Украины был коротким, а вступления страны в НАТО обсудили лишь "мазком".

Трансляция общения американского президента с прессой:

Как ранее писал OBOZREVATEL, также Путин ответил пропагандистскими заявлениями на вопрос по обязательствам, которые страна взяла на себя после переговоров с американским главой.

Все детали саммита Байдена и Путина в Женеве можно почитать в нашей онлайн-трансляции по ссылке.