Путин пошутил о "синем тумане" и назвал журналисток "девушками" после встречи с Байденом. Видео курьезов
Президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, на брифинге по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом несколько раз шутил или несерьезно отвечал на вопросы журналистов. С самими представителями СМИ Путин также общался в неформальном тоне.
Брифинг главы РФ, который был первым после окончания переговоров двух президентов, транслировался пропагандистским государственным телеканалом "Россия 24". Ролики с фрагментами беседы Путина и прессы широко распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, во время брифинга политик попросил российского журналиста "уступить" представительнице иностранного СМИ.
"Андрей, девушке уступи. Она сейчас зажжет, кажется", – сказал Путин.
"Андрей, девушке уступи. Она сейчас зажжет, кажется". Путин предвосхитил вопрос американской журналистки о том, что он увидел в глазах Байдена. pic.twitter.com/KwABmt0VSa— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2021
На другой вопрос о том, удалось ли выйти на новый этап отношений с Байденом, Путин ответил не прямо, а процитировав писателя:
"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими... Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули".
Кроме того, Путину удалось "откреститься" от одного из вопросов – об "обмане", как сказал в начале журналист. Президент России перебил его и вспомнил песню "Синий туман".
"Синий туман – обман... Сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги", – сказал глава РФ. Он попросил передать слово иностранным журналистам.
На его шутку публика отреагировала вяло – на видео слышно лишь смех одной женщины.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Путин ответил пропагандистскими заявлениями на вопрос по обязательствах, которые страна приняла на себя после переговоров. Политик утверждает: Минские договоренности якобы не хочет выполнять именно Киев, а Россия проводит военные учения лишь на "своей территории", тогда как США стягивают войска непосредственно к границам.
Все подробности о переговорах политиков в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж – читайте в нашей трансляции по ссылке.