Путин пошутил о "синем тумане" и назвал журналисток "девушками" после встречи с Байденом. Видео курьезов

Президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, на брифинге по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом несколько раз шутил или несерьезно отвечал на вопросы журналистов. С самими представителями СМИ Путин также общался в неформальном тоне.

Брифинг главы РФ, который был первым после окончания переговоров двух президентов, транслировался пропагандистским государственным телеканалом "Россия 24". Ролики с фрагментами беседы Путина и прессы широко распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, во время брифинга политик попросил российского журналиста "уступить" представительнице иностранного СМИ.

"Андрей, девушке уступи. Она сейчас зажжет, кажется", – сказал Путин.

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"Андрей, девушке уступи. Она сейчас зажжет, кажется". Путин предвосхитил вопрос американской журналистки о том, что он увидел в глазах Байдена. pic.twitter.com/KwABmt0VSa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2021

На другой вопрос о том, удалось ли выйти на новый этап отношений с Байденом, Путин ответил не прямо, а процитировав писателя:

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими... Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули".

Кроме того, Путину удалось "откреститься" от одного из вопросов – об "обмане", как сказал в начале журналист. Президент России перебил его и вспомнил песню "Синий туман".

"Синий туман – обман... Сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги", – сказал глава РФ. Он попросил передать слово иностранным журналистам.

На его шутку публика отреагировала вяло – на видео слышно лишь смех одной женщины.

Как ранее писал OBOZREVATEL: