Путин пошутил о "синем тумане" и назвал журналисток "девушками" после встречи с Байденом. Видео курьезов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Переговоры Байдена и Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, на брифинге по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом несколько раз шутил или несерьезно отвечал на вопросы журналистов. С самими представителями СМИ Путин также общался в неформальном тоне.

Брифинг главы РФ, который был первым после окончания переговоров двух президентов, транслировался пропагандистским государственным телеканалом "Россия 24". Ролики с фрагментами беседы Путина и прессы широко распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, во время брифинга политик попросил российского журналиста "уступить" представительнице иностранного СМИ.

"Андрей, девушке уступи. Она сейчас зажжет, кажется", – сказал Путин.

Видео дня

На другой вопрос о том, удалось ли выйти на новый этап отношений с Байденом, Путин ответил не прямо, а процитировав писателя:

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими... Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули".

Журналисты поднимали руки, чтобы озвучить свои вопросы
Путин неоднократно шутил на брифинге

Кроме того, Путину удалось "откреститься" от одного из вопросов – об "обмане", как сказал в начале журналист. Президент России перебил его и вспомнил песню "Синий туман".

"Синий туман – обман... Сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги", – сказал глава РФ. Он попросил передать слово иностранным журналистам.

На его шутку публика отреагировала вяло – на видео слышно лишь смех одной женщины.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Путин ответил пропагандистскими заявлениями на вопрос по обязательствах, которые страна приняла на себя после переговоров. Политик утверждает: Минские договоренности якобы не хочет выполнять именно Киев, а Россия проводит военные учения лишь на "своей территории", тогда как США стягивают войска непосредственно к границам.

  • Все подробности о переговорах политиков в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж – читайте в нашей трансляции по ссылке.

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