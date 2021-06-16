Байден и Путин обсудили возможность вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин считает, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать". Он отметил, что во время встречи с американским лидером Джо Байденом эта тема обсуждалась "мазком".

Такое заявление российский президент сделал во время пресс-конференции 16 июня в Женеве. Трансляцию его беседы с журналистами вел You-Tube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – сказал Путин.

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Он отметил, что тема Украины во время переговоров с Байденом затрагивалась, но не очень подробно.

"Насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", – подчеркнул президент РФ.

Также Путин ответил пропагандистскими заявлениями на вопрос по обязательствам, которые страна взяла на себя после переговоров с американским главой. Политик утверждает: Минские договоренности якобы не хочет выполнять именно Киев, а Россия проводит военные учения только на "своей территории", тогда как США стягивают войска непосредственно к границам.

Напомним, что в Женеве 16 июля состоялись переговоры между президентами США и России. Они продлились около двух часов – больше запланированного времени. Затем состоялась встреча делегаций двух стран.

Подробнее о том, как проходила первая беседа Путина с Байденом в статусе американского президента, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.