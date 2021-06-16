Байден передал Путину список объектов США, которые не должны подвергаться кибератаке

Президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал тому список американских объектов, которые не должны подвергаться кибератакам. Всего их 16.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 16 июня. Ее транслировал YouTube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я передал ему список 16 секторов, которые не должны подвергаться атакам (хакеров. – Ред.), начиная с аналитического сектора и другие. Страны должны привлекать к ответственности киберпреступников", – сказал Байден.

Президент также отметил, что договорился с Путиным поручить экспертам доработать, какие цели являются недопустимыми для атак хакеров.

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Отметим, что 16 мая состоялись переговоры между президентами двух государств. После них первым пресс-конференцию дал Путин, а затем уже Байден. О чем говорил американский лидер – читайте здесь.

Напомним, 7 мая была совершена кибератака на трубопровод Colonial Pipeline, остановив его работу. Из-за этого в 18 штатах объявляли чрезвычайное положение.

Во взломе подозревают группу из России DarkSide. Хакеры похитили 100 гигабайт данных и попросили за них выкуп.

Спустя неделю трубопровод снова возобновил работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что Россия непричастна к кибератакам на США. Также он допустил обмен заключенными между странами.