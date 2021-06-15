Байден уже прибыли в Женеву для переговоров с Путиным. Фото и видео

Президент США Джо Байден уже прибыл в Женеву. В швейцарском городе 16 июня он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Так, борт с американским лидером уже приземлился, пишет Tagblatt. Также сел самолет с российской делегацией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Самолет Байдена вылетел из Брюсселя в 16:12, а в Женеве приземлился в 17:11.

На взлетно-посадочной полосе президента США ожидал эскорт из более двух десятков машин. Также его встречал президент Швейцарии Ги Пармелен и глава женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

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