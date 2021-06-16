Путин рассказал о первой беседе с Байденом после фразы об 'убийце'

Президент США Джо Байден позвонил российском лидеру Владимиру Путину после того, как назвал его "убийцей". Тогда главы государств объяснились.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Женеве 16 июня. Он отметил, что его вполне устроили объяснения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По поводу резких заявлений… все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились, меня эти объяснения устроили", – сказал президент РФ.

Путин также отметил, что президент США предложил ему встретиться, и встреча состоялась. Также он подчеркнул, что она была конструктивной.

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"Я лишний раз убедился в том, что он очень опытный человек. Мы с глазу на глаз общались почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор", – добавил он.

Напомним, что в Женеве 16 июля состоялись переговоры между президентами США и России. Они продлились около двух часов – больше запланированного времени. Затем состоялась встреча делегаций двух стран.

После встречи Путин дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что обсуждал с Байденом вопрос Украины и ее вступления в НАТО.

Подробнее о том, как проходила первая беседа Путина с Байденом в статусе американского президента, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.