Путин – о войсках вблизи Украины: мы проводим учения на своей территории и не стягиваем технику к границам США

Президент РФ Владимир Путин ответил пропагандистскими заявлениями на вопрос по обязательствах, которые страна приняла на себя после переговоров с американский главой Джо Байденом 16 июня. Политик утверждает: Минские договоренности якобы не хочет выполнять именно Киев, а Россия проводит военные учения лишь на "своей территории", тогда как США стягивают войска непосредственно к границам.

Кроме того, Путин попытался осадить журналиста, который дважды задавал ему вопрос об обязательствах РФ. Он сказал, что первый раз не услышал его или же фразу не перевели, а также пошутил: мол, возможно, журналист "подумал и решил задать другой вопрос". Это произошло на пресс-конференции вечером в среду, которая транслировалась "Россией 24".

"Вы приняли на себя обязательства остановить угрозы по отношению к Украине?" – спросил у главы РФ журналист, указав также на обеспокоенность по поводу масштабных учений российской армии.

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Глава России заявил, что касательно Украины обязательство только одно – Минские соглашения.

"Если Украина готова, мы пойдем по этому пути. Без всякого сомнения", – уверяет политик.

Далее он начал обвинять Украину в том, что она якобы хочет уйти от "Минска". Предложения украинской стороны, как пытается доказать Путин, не соответствуют подписанному документу, хотя это не так.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, как и Соединенные Штаты... Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам к Соединенным Штатам Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", – заявил Путин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин и Байден провели переговоры в центре Швейцарии в женевском особняке Ла Гранж. Детальнее о событии можно почитать по ссылке.