Лукашенко мог готовить "захват" самолета Ryanair под Тихановскую – NEXTA

Операцию с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, вероятно, готовили не для задержания журналиста Романа Протасевича. Ее якобы могли спланировать под лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA, бывшего главреда которого 23 мая сняли с этого борта в столице Беларуси. Авторы ссылаются на данные, которые увидели в электронном письме от ХАМАСа минскому аэропорту.

Отмечается, что почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы палестинское исламистское движение прислало в национальный аэропорт "Минск" сообщение о минировании самолета рейса Афины – Вильнюс, был создан гораздо раньше.

В частности, за 9 дней до инцидента – в пятницу, 14 мая. По данным NEXTA, именно 12-14 мая в Афинах находилась Тихановская.

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"Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись более серьезных последствий?" – предположили в сообщении.

Напомним: 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было передано движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли. В тот день истребитель и вертолет Военно-воздушных сил Беларуси отправляли для сопровождения самолета Ryanair с журналистом на борту в аэропорт Минска. Известно, что капитан воздушного судна пошел на посадку после разрешения руководства авиакомпании.

Сами пассажиры самолета выразили уверенность, что инцидент с "минированием" – постановка. Перед посадкой Протасевич уже догадался, что происходит,и передал вещи (ноутбук, телефон) своей девушке в надежде на то, что ее не схватят. Telegram-канал NEXTA также опубликовал скриншот с сообщениями Протасевича, в которых он рассказал, что неизвестный мужчина следил за ним еще в Афинах.

Светлана Тихановская заявила, что задержание журналиста является операцией спецслужб режима Александра Лукашенко. По ее словам, теперь Протасевичу грозит смертная казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича, назвав действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.