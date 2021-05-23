Украина осудила "спецоперацию Лукашенко" и выдвинула требование
Служба безопасности Украины отреагировала на задержание в Минске (Беларусь) оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В ведомстве назвали это очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря СБУ Олега Николенко в Twitter. Он подчеркнул: Украина требует немедленного освобождения Протасевича.
В ведомстве также призвали Беларусь гарантировать права задержанного журналиста.
"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".
Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета c Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.
Глава Европейской народной партии Дональд Туск в ответ на это заявил, что Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.