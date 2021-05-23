Украина осудила 'спецоперацию Лукашенко' и выдвинула требование

Служба безопасности Украины отреагировала на задержание в Минске (Беларусь) оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В ведомстве назвали это очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря СБУ Олега Николенко в Twitter. Он подчеркнул: Украина требует немедленного освобождения Протасевича.

В ведомстве также призвали Беларусь гарантировать права задержанного журналиста.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL: