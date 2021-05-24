Зеленский поручил прекратить авиасообщение Украины с Беларусью
Президент Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Это произошло после задержания в Минске белорусского журналиста и основателя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Напомним, что днем ранее рейс "Афины – Вильнюс" вынужденно посадили в столице Беларуси из-за сообщения о "минировании", после чего журналиста задержали в аэропорту.
В ОП Украины сообщили, что под председательством президента в понедельник, 24 мая, состоялось совещание, на котором проанализировали события вокруг инцидента с пассажирским самолетом компании Ryanair.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", – говорится в сообщении.
Добавим, что в совещании приняли участие:
премьер-министр Денис Шмыгаль;
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
министр энергетики Герман Галущенко;
министр инфраструктуры Александр Кубраков;
заместители руководителя Офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.
Шмыгаль в свою очередь сообщил, что экстренное совещание правительства состоится 25 мая. "Украина должным образом отреагирует на ситуацию", – написал он в Telegram.
Ранее СМИ сообщали о том, что Украина может прекратить рейсы в Беларусь после задержания оппозиционного журналиста. Также заявлялось, что может рассматриваться запрет полетов белорусской компании "Белавиа" над территорией нашего государства. Пресс-служба ОП о такой инициативе не информировала.
В совместном заявлении запретить полеты над Беларусью уже призвали США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша.
24 мая соответствующее решение уже приняли Литва и Соединенное Королевство.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и призвали усилить давление на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.
В Украине же это назвали атакой на свободу слова и призвали освободить журналиста и обеспечить его права.
Белорусские правозащитные организации признали задержанного политическим узником.
В Минске считают, что перехватили самолет Ryanair по международным правилам, а реакцию мировых стран назвали "воинственной".