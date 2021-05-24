Зеленский поручил прекратить авиасообщение Украины с Беларусью

Президент Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Это произошло после задержания в Минске белорусского журналиста и основателя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Напомним, что днем ранее рейс "Афины – Вильнюс" вынужденно посадили в столице Беларуси из-за сообщения о "минировании", после чего журналиста задержали в аэропорту.

В ОП Украины сообщили, что под председательством президента в понедельник, 24 мая, состоялось совещание, на котором проанализировали события вокруг инцидента с пассажирским самолетом компании Ryanair.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", – говорится в сообщении.

Добавим, что в совещании приняли участие:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики Герман Галущенко;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

заместители руководителя Офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

Шмыгаль в свою очередь сообщил, что экстренное совещание правительства состоится 25 мая. "Украина должным образом отреагирует на ситуацию", – написал он в Telegram.

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина может прекратить рейсы в Беларусь после задержания оппозиционного журналиста. Также заявлялось, что может рассматриваться запрет полетов белорусской компании "Белавиа" над территорией нашего государства. Пресс-служба ОП о такой инициативе не информировала.

В совместном заявлении запретить полеты над Беларусью уже призвали США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша.

24 мая соответствующее решение уже приняли Литва и Соединенное Королевство.

Как ранее писал OBOZREVATEL: