Катастрофа AZAL: Путин извинился перед Азербайджаном, но не признал обстрела самолета

Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний". Глава Кремля упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно она сбила борт.

Видео дня

О разговоре сообщила пресслужба Путина в субботу, 28 декабря. В сообщении говорится, что Путин обсудил с Алиевым авиакатастрофу, произошедшую 25 декабря, и извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Однако прямо он не заявил, что военные РФ обстреляли самолет из системы ПВО.

Путин лишь казал, что Embraer ERJ-190 несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорту города Грозный, однако ему было отказано, поскольку в это время ПВО якобы отбивалась от украинских БПЛА.

Ранее авиакомпания AZAL в своем заявлении назвала причиной авиакатастрофы "внешнее физическое и техническое вмешательство".

В парламенте Азербайджана в свою очередь требовали от РФ извинений за поражение самолета Azerbaijan Airlines. Депутат Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что авиакатастрофа произошла над территорией России, в небе Грозного, и скрыть этот факт невозможно.

Что известно об авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Позже появились видео следов обстрелов на фюзеляже самолета. Поэтому в СМИ предположили, что самолет могла сбить российская ПВО в момент налета дронов на Грозный. Пилоты попытались совершить аварийную посадку недалеко от города Актау в Казахстане, но самолет разбился.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россию необходимо допустить к расследованию авиакатастрофы. По его словам, утром 25 декабря Чечню атаковали дроны и в аэропорту Грозного был введен "план "Ковер" для запрета приема и отправки рейсов.

27 декабря в Белом доме заявили: США считают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился из-за удара российской системы ПВО. Соединенные Штаты предложили свою помощь в расследовании, которое проводят Казахстан и Азербайджан.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был поражен российским ЗРК "Панцирь-С1".

Бортпроводник самолета "Азербайджанских авиалиний" Зульфугар Асадов, который был ранен, но выжил, рассказал, что удар Embraer E-190 получил, когда пытался сесть в Грозном в условиях тумана. После поражения самолет провел в небе около часа, пилоты пытались удержать самолет на высоте, чтобы обеспечить дальнейшую посадку.

Одним из 38 погибших в авиакатастрофе оказался второй пилот Александр Кальянинов, обучавшийся в Украинской государственной летной академии в Кропивницком (Летней академии НАУ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!