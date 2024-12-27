Упавший в Казахстане самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой 'Панцирь-С1', – Буданов

Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря вблизи Актау в Казахстане. Причиной крушения стала работа российской ПВО, поразившей борт неподалеку от Грозного, когда она пыталась отбивать атаку БПЛА на столицу Чечни.

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Летальным для самолета и около 40 его пассажиров стал выстрел российского ЗРК ближнего радиуса действия "Панцирь С1". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии порталу The War Zone.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", – сказал Буданов.

Его заявление согласовывается с инсайдами западных изданий, полученными от источников, близких к группе по расследованию катастрофы из Азербайджана.

Так, Reuters пишет, что самолет был сбит российским ПВО, когда оказался в районе, где Россия не первый месяц подряд пытается отбивать атаки украинских дронов.

Euronews со ссылкой на "азербайджанские правительственные источники" также отмечает, что "российская ракета "земля-воздух" стала причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау в среду".

"По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время работы беспилотника над Грозным, а осколки попали в пассажиров и экипаж, взорвавшись рядом с самолетом в полете. Правительственные источники сообщили Euronews, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане. Согласно данным, системы GPS-навигации самолета были забиты на всей траектории полета над морем", — пишет издание.

Причиной отказа на приземление в Грозном, по данным BBC, был назван "туман".

"Пассажир рассказал российскому телевидению, что пилот дважды пытался приземлиться в густом тумане над Грозным, прежде чем "третий раз что-то взорвалось… часть обшивки самолета сдуло", — сообщили в сети.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, которого цитирует CNN, заявил в четверг, что казахстанский диспетчерский центр получил сигнал из России примерно за 45 минут до падения самолета о том, что рейс перенаправлялся.

"Российский диспетчер сказал, что у самолета произошел сбой в системах управления, и экипаж решил лететь в Актау после того, как получил сообщение о плохой погоде. Позже диспетчер сообщила, что в салоне "взорвался кислородный баллон, в результате чего пассажиры потеряли сознание", – сказал Карабаев.

По его словам, самолет совершил два захода на посадку в аэропорту Актау, отклонился от курса и потерял связь с местными диспетчерами.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что самолет вылетел в среду в 7:55 по азербайджанскому стандартному времени (AST) и разбился в 10:28.

"Летательный аппарат был подвергнут сильным помехам GPS, из-за чего самолет передавал плохие данные ADS-B. В (8:40 утра AST) мы потеряли сигнал ADS-B. В (10:07 утра AST) мы снова уловили сигнал ADS-B, прежде чем он упал в 10:28 утра AST", – говорится в сообщении.

Азербайджанское издание Caliber также писало о влиянии российских систем РЭБ на самолет. Согласно сообщению, после удара с российского ЗРК системы связи самолета были "полностью парализованы" российскими РЭБ.

"Это привело к тому, что самолет исчез с радаров в российском воздушном пространстве и снова появился только в районе Каспийского моря... Во время полета над Чечней российские системы ПВО пытались сбить украинские беспилотники. Председатель Совбеза Чеченской Республики Хамзат Кадыров подтвердил атаку беспилотника на Грозный утром 25 декабря, заявив, что жертв и разрушений нет. В этом случае российская сторона должна была закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, но этого не было сделано. Почему над Чечней не объявили бесполетную зону, остается важным вопросом", – пишет издание.

Россия устами спикера Кремля Дмитрия Пескова кричит, что, мол, нельзя "выдвигать какие-то гипотезы до выводов следствия" и что "нужно дождаться завершения расследования".

"Не все так однозначно" и для транспортной прокуратуры Мангистауской области Казахстана, где до сих пор не пришли к выводу, что российская ПВО причастна к авиакатастрофе.

Да и азербайджанские чиновники призвали к "сдержанности в выводах" по поводу катастрофы, несмотря на то, что в сети появилось немало видео, на которых видны "шрапнельные отверстия в фюзеляже, что соответствует повреждению от российской ракеты "земля-воздух". Видео, снятые внутри самолета, зафиксировали осколочные повреждения, а снаружи "хвостовая часть самолета была покрыта осколками".

Есть в Азербайджане и те, кто не боится назвать виновников гибели 38 человек.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому информационному агентству Turan, что самолет был обстрелян во время пребывания в небе над Грозным, и призвал Россию принести официальные извинения, писало The Washington Post.

"Самолёт был сбит возле России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если этого не будет, то отношения безусловно перетекут в другую плоскость", – заявил Мусабеков.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Однако впоследствии в сети появились видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Тогда появилась версия, что борт могла сбить российская ПВО, отражавшая атаку дронов на Грозный в то утро.

Впоследствии эта версия начала приобретать признаки основной – по крайней мере, в западных СМИ.

В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек.

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