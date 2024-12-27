'Они пытаются вместо следов': в парламенте Азербайджана потребовали от России извинений за сбитый самолет

В парламенте Азербайджана потребовали от российских властей извиниться за сбивание самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Депутат Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что авиакатастрофа произошла над территорией России, на небе Грозного, и скрыть этот факт невозможно.

Видео дня

Об этом Мусабеков сказал в комментарии информагентству Turan. "Самолёт был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно", - сказал он.

Депутат также заявил, что российская сторона пытается вместо следов этой трагедии, в частности, из-за информационных манипуляций в СМИ. Он подчеркнул, что это только усугубляет ситуацию.

"Они поступают неправильно. И правительство Азербайджана, излагая свою позицию, говорит, что нужно работать и информировать. В этом нет нужды. стоять и агитировать в СМИ, чтобы потерять какие-то следы. К сожалению, такие события случаются. Однако нужен адекватный ответ", - сказал он.

Мусабеков также отметил, что для решения этого вопроса должны быть наказаны, а пострадавшим должны быть выплачены компенсации.

"Те, кто это осуществил, должны быть привлечены к уголовной ответственности и должны быть выплачены компенсации. Если это не будет сделано, то, конечно, отношения перейдут на другой уровень", - сказал он.

Напомним, в Казахстане, близ города Актау, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Путинская армия применила зенитный ракетный комплекс против гражданского судна во время активности дронов над Грозным в Чеченской республике. Пилоты попытались совершить аварийную посадку недалеко от города Актау в Казахстане, но в результате самолет разбился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!