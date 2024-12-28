Мечтал связать жизнь с небом: в авиакатастрофе в Казахстане погиб пилот, который учился в Украине. Фото

Одним из 38 погибших в авиакатастрофе в Казахстане был второй пилот Александр Кальянинов 1992 года рождения. Выяснилось, что образование он получал в Украине, а именно в Украинской государственной летной академии в Кропивницком (тогда учебное заведение называлось Летная академия НАУ).

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Об этом сообщили на странице Украинской государственной летной академии в Facebook. Там рассказали, что Кальянинов проходил обучение на Факультете летной эксплуатации по образовательно-профессиональной программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификацию "инженер-пилот" и "инженер-исследователь".

6 апреля 2021 года Александр получил степень магистра по авиационному транспорту.

В Академии отметили, что Александр Кальянинов с детства мечтал стать пилотом, как и его отец, и связать свою жизнь с небом. В учебном заведении его вспоминают как очень умного и эрудированного. Мужчина свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готовым прийти на помощь.

Во время авиакатастрофы второй пилот Embraer E-190, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней, исполняя служебный долг.

"Администрация, научно-педагогические работники и весь коллектив Украинской государственной летной академии выражают искренние соболезнования матери Александра, родным и близким, коллективу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Государственному агентству гражданской авиации Азербайджана и всему азербайджанскому народу. Александр навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и вечный покой герою!!!" – добавили в Академии.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте Азербайджана потребовали от российских властей извинений за сбивание самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Депутат Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что авиакатастрофа произошла над территорией России, в небе Грозного, и скрыть этот факт невозможно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет Embraer E-190 Azerbaijan Airlines был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1".

В России же отметили, что пока не завершится расследование причин крушения, комментировать эту ситуацию они не будут.

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