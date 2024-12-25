В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек: власти Казахстана назначят экспертизу

В Казахстане, близ города Актау, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

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Об этом сообщает "Радио АЗАТТЫК". Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия, находясь над Каспийским морем.

По словам очевидцев, он снижался над аэропортом Актау, а затем врезался в землю, что повлекло за собой взрыв и пожар. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

В течение дня информация о количестве людей на борту менялась. По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

29 человек удалось спасти, среди них трое детей. Большинство пострадавших госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, в том числе 11 человек находятся в реанимации. Двое детей, 2013 и 2008 годов рождения, готовятся к операции.

Очевидцы рассказывают, что после крушения извлекали живых из хвостовой части самолета. Многие были тяжело ранены.

Официальных выводов по поводу причин катастрофы пока нет. По предварительной информации, самолет мог столкнуться с птицами. В то же время, некоторые пассажиры сообщают о возможном взрыве на борту.

Черный ящик самолета найден, его анализ станет ключевым в установлении причин трагедии. На месте происшествия работают криминалисты и авиационные эксперты.

Власти Казахстана объявили, что для идентификации погибших проведут экспертизы, поскольку несколько тел невозможно узнать. Полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть людей.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines временно приостановила рейсы по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казахстане 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Впоследствии появилась информация, что пассажирский самолет могла сбить российская противовоздушная оборона. На его фюзеляже вроде бы обнаружили следы обстрела.

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