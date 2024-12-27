'Был густой туман': в Росавиации прокомментировали крушение самолета Azerbaijan Airlines и вспомнили о плане 'Ковер'

В Росавиации впервые прокомментировали крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане 25 декабря. Там очень хотят, чтобы Россию допустили к расследованию обстоятельств катастрофы, но винят не российскую ПВО, а Украину, туман и командира борта.

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С заявлением относительно крушения Embraer, вследствие чего погибли 38 человек, выступил глава Росавиации Дмитрий Ядров, заявление чиновника цитируют росСМИ. Он признал, что утром 25 декабря Чечню атаковали дроны, и уверяет, что в аэропорту Грозного был введен запрет на принятие и отправку рейсов – так называемый план "Ковер".

В Росавиации нашли целый ворох "виновников" трагедии с вероятно сбитым российской ПВО самолетом Azerbaijan Airlines в районе Грозного.

Первым из них, что неудивительно, была названа Украина, атаковавшая утром 25 декабря "мирные" военные объекты в Чечне.

"Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – заявил Ядров, не уточнив, впрочем, почему Embraer "проигнорировал" предупреждение.

Под "гражданской инфраструктурой", на которую Украина "предпринимала террористические атаки", чиновник, похоже, имеет в виду атакованные тем утром военные базы в Чечне, в частности расположение 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Также в Росавиации в случившемся винят погодные условия.

"Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Командир предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны", – выдал чиновник.

Напоследок досталось от него и погибшему вследствие крушения командиру борта, который до последнего пытался не допустить крушения. Он, утверждает Ядров, сам решил лететь на поврежденном самолете более 442 км от Грозного до Актау, в том числе и над морем, отказавшись от "других предложенных вариантов".

"Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе совместно с коллегами мы полностью готовы", – подчеркнул Ядров, несколько раз акцентировав внимание на "полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию" со стороны России.

В то же время, российское издание "ВЧК-ОГПУ" обвинило "Росавиацию" в "распространении лживых данных". Журналисты опубликовало, как утверждается, расшифровку переговоров экипажа воздушного судна и диспетчера.

Так, в этих переговорах нет ни одного упоминания о том страшном "тумане", о котором заявил Ядров: о погоде пилот и диспетчер не говорили вовсе. Да и с "планом "Ковер" все оказалось не так просто.

"Самолёт уверенно и неоднократно шёл на посадку, в том числе под контролем диспетчера. Речи не было не только о тумане, но и о плане "Ковер", который как мы установили, был введён только через минуту после того, как самолёт был поражён. А в аэропорт информация о введение плана Ковер была передана лишь спустя пять минут после поражения самолета", – утверждает "ВЧК-ОГПУ".

Частично правду глава "Росавиации" сказал только в одном: пилоты действительно пытались посадить самолет в Грозном. Не упомянул он лишь о постоянных жалобах экипажа на отключение датчиков GPS и просьбах к диспетчеру "векторить" – иными словами, обеспечивать навигационное наведение судна посредством указаний экипажам определённых курсов на основе данных радиолокаторов.

А уж о "предложенных вариантах" командиру относительно других аэродромов для посадки Ядров нагло соврал.

"Отчаявшись, КВС воздушного судна принял решение о возращении в Баку. После этого самолет был поражен средствами ПВО. После попадания по самолёту, когда экипаж решил, что борт столкнулся с птицами, то у диспетчера был запрошен курс на аэродром в Минводах, а не в Актау. Более того, диспетчер ни разу не предложил запасной аэродром, ориентируясь только на запросы экипажа. При этом Дмитрий Ядров в своём выступлении на голубом глазу заявил об обратном", – резюмировали в "ВЧК-ОГПУ".

Тем временем в компании AZAL заявили о приостановке полетов из Баку в ряд российских аэропортов, в частности в таких городах, как Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ. От полетов в Грозный компания решила отказаться еще в день катастрофы.

"Данное решение, принятое по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку – Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", из-за внешних физических и технических помех и учитывает потенциальные риски для безопасности полетов. Приостановка будет действовать до завершения окончательного расследования", – отмечено в официальном заявлении авиакомпании.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Однако впоследствии в сети появились видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Тогда появилась версия, что борт могла сбить российская ПВО, отражавшая атаку дронов на Грозный в то утро.

Впоследствии эта версия начала приобретать признаки основной, в частности в западных СМИ и в некоторых заявлениях из Азербайджана.

В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек.

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