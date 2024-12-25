На фюзеляже нашли следы обстрела: упавший в Казахстане самолет могла сбить российская ПВО. Видео

Пассажирский самолет, 25 декабря упавший в Казахстане, могла сбить российская противовоздушная оборона. На его фюзеляже якобы обнаружили следы обстрела.

Видео дня

Об этом сообщают казахстанские Telegram-каналы. Отмечается также, что несколько выживших в авиакатастрофе пассажиров рассказывали о взрывах.

Видео с необычными следами на обшивке в упавшей в Актау хвостовой части борта Embraer опубликовал телеграмм-канал Fighterbomber. Он предположил, что его могли атаковать беспилотники, ПВО или "бомба в багажном отсеке".

"Ожидаем результатов общего решения. Оно очень непростое и неприятное", – говорится в сообщении.

По мнению пилота гражданской авиации в комментарии СМИ, такие следы все же могли появиться при столкновении с птицами на большой скорости или во время экстренной посадки из-за камней.

Росавиация утверждает, что причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

О взрывах сообщили два выживших пассажира – Субхонкул Рахимов и Заур Мамедов.

"Был взрыв – я не сказал бы, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом улетела", – заявил Рахимов.

Мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также высказал свои предположения относительно видео с упавшего неподалеку от казахстанского города Актау пассажирского самолета компании Azal, летевшего из Баку в Грозный.

Он отметил, что очевидно, что на фюзеляже самолета присутствуют множественные повреждения от поражающих элементов, присущих зенитно-управляемым ракетам средств ПВО.

Пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом J28243 Баку – Грозный был вынужден, по предварительной информации, из-за сильного тумана в столице Чечни изменить курс на Махачкалу. Но впоследствии и из Махачкалы был перенаправлен в Актау.

При этом отмечается, в том числе и согласно открытой информации из ресурса Flight Radar-24, что при заходе на посадку в аэропорту Актау самолет имел проблему, как с неконтролируемым ростом высоты полета, так и скорости. проблемы у самолета начались в период перелета из Махачкалы в Актау.

По мнению украинского эксперта, все вышеизложенное не исключает вероятности атаки на самолет российской ПВО, тем более что в районе Грозного в это утро как раз работали ЗРПК "Панцирь-С1". следование в Махачкале вполне уместно для рассмотрения версией причин трагедии.

Детали трагедии

По данным Flightradar, в 7:25 мск самолет Embraer пролетал в районе Каспийска, после чего скрылся с радаров. на связь над Каспийским морем, его значок был отмечен красным – то есть Embraer в то время подал сигнал ЧС. в этот момент, как отмечает Fighterbomber, самолет "частично потерял управление".

Утром беспилотники атаковали Владикавказ и Чечню. Об атаке на ТЦ во Владикавказе сообщал губернатор региона, атаку на Чечню в своем инстаграмме подтвердил секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров. В 8:27 оппозиционный чеченский телеграмм-канал NIYSO сообщал о работе ПВО в районе Грозного. По данным Flightradar, маршрут Embraer, вероятно, проходил неподалеку от Владикавказа и через Грозный, пока самолет не передавал информацию о своей геолокации.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек. Черный ящик уже найден на месте авиакатастрофы.

Трое членов экипажа разбившегося в Актау азербайджанского самолета выжили, двое погибли, сообщил министр транспорта Казахстана Карабаев.

Известно, что самолету, потерпевшему катастрофу, – 11 лет, все время своей службы он летал в Azerbaijan Airlines. После Грозного он должен был совершить рейс туда-обратно из Баку в Самару.

Напомним, ранее стало известно, что в Бразилии разбился легкий самолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!