'Я не надеялся выжить': выживший после падения сбитого россиянами самолета в Актау бортпроводник рассказал подробности авиакатастрофы

Один из выживших после катастрофы 25 декабря самолета "Азербайджанских авиалиний" возле Актау в Казахстане членов экипажа рассказал журналистам о пережитом. По его словам, удару Embraer E-190 подвергся, когда пытался сесть в аэропорту Грозного в условиях тумана, после чего бортпроводник получил ранение.

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Зульфугар Асадов признался: не надеялся, что сможет выжить, жизнь ему и еще 37 людям спасли действия пилотов. Его рассказ приводит media.az.

Выживший бортпроводник самолета Embraer E-190 Зульфугар Асадов утверждает, что к Грозному борт подлетел около 8 часов утра по местному времени. Однако из-за тумана несколько попыток пилотов совершить посадку потерпели неудачу. Тогда командир воздушного судна решил лететь к ближайшему аэропорту.

Тогда-то и случилось то, что в официальном заявлении "Азербайджанских авиалиний впоследствии назвали "внешним физическим и техническим воздействием".

"В этот момент снаружи самолета донесся странный звук. Я сразу вышел в салон вместе с коллегой Айдан Рагимли. Мы увидели, что среди пассажиров началась паника... Мы успокаивали пассажиров, говоря, что нет причин для беспокойства, мол, все в порядке, займите свои места, пристегните ремни. В этот момент в результате удара, который произошел с внешней стороны самолета, я получил порез руки", – вспоминает Асадов.

С помощью коллеги он смог перевязать рану полотенцем. А чуть позже "командир экипажа решил изменить место посадки с водной поверхности на сушу".

"Он был вынужден пойти на экстренную посадку, так как была нарушена работа двигателя самолета. А идти на жесткую посадку на воду чревато трагедией, самолет просто бы разорвало на части, потому как, насколько я знаю, вода на такой скорости тверже бетона. Он изменил свое решение, и мы полетели в сторону суши. Мы и пассажиры действовали согласно инструкции", – утверждает Асадов.

Он опроверг попытки российской пропаганды выдать за причину трагедии "взрыв баллона во время полета": это была вторая версия, которую росСМИ активно разгоняли после "столкновения со стаей птиц".

"Это неправда. Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести что-либо невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет", – уверен бортпроводник.

После поражения борт провел в воздухе около часа, рассказал Асадов. По его словам, пилоты пытались удержать самолет, не теряя высоту: так они надеялись обеспечить возможность дальнейшей посадки.

"На мой взгляд, земли коснулось сначала переднее шасси самолета. Если бы самолет полностью коснулся полосы, то есть и переднее и задние шасси одновременно, то, возможно, никто не остался бы в живых. Когда земли коснулось переднее шасси, самолет разорвало на две части, передняя кабина воздушного судна отлетела. Я был в сознании несмотря на то, что истекал кровью, но было очень сложно дышать", – описал пережитое бортпроводник.

Он припомнил, что находился возле двери. Рядом лежала его коллега. Собравшись с силами, Асадов смог открыть дверь, впустив в оставшуюся часть салона свежий воздух.

"Мы стали помогать пассажирам и вместе с ними выбираться из самолета. На выходе наш ждала спасательная бригада. Я позвал их, потому что у меня было серьезное ранение руки, не оставалось сил. Я попросил их помочь вызволить из самолета выживших пассажиров. Спасибо им за оказанную помощь!", – сказал выживший член экипажа.

По его словам, он был уверен, что его дни сочтены.

"Когда мы упали на землю, я думал, что мы уже мертвы. Потому что была сильная тряска. Словно все тело трясло. Я не надеялся выжить. Слава Аллаху, я выжил. Жаль, что членам нашего экипажа и другим пассажирам так не повезло. Мы выжили благодаря героизму нашего командира экипажа и второго пилота", – говорит Асадов.

Усилия, которые прилагали пилоты, чтобы посадить самолет, по его словам, были "неимоверными". Однако после столкновения с землей борт буквально разорвало пополам.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне", однако впоследствии в сети появились видео, на которых на фюзеляже самолета видны следы обстрела.

Источники ряда западных СМИ сообщили, что причиной крушения, вероятнее всего, стало поражение самолета российским ЗРК, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, это был "Панцирь-С1".

Тем временем в Росавиации на третьи сутки после катастрофы выдали свою "версию": в крушении, по мнению главы ведомства, виновны Украина, туман и командир воздушного судна, но только не российская ПВО. Однако в сети опубликовали расшифровку переговоров пилотов с диспетчером аэропорта в Грозном, разбивающую ложь российских чиновников.

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