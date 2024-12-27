Соединенные Штаты считают, что крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане могло произойти из-за сбития российской системой противовоздушной обороны. В Вашингтоне обнаружили первые признаки, свидетельствующие о возможной причастности российских ПВО к трагедии.

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Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он отметил, что существуют первые признаки, указывающие на возможную причастность российских ПВО к трагедии.

"Мы… видели некоторые первые признаки, которые, несомненно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", – сказал Кирби.

Вашингтон предложил свою помощь в расследовании инцидента, которое сейчас проводится с участием Казахстана и Азербайджана.

"Мы предложили нашу помощь этому расследованию, если оно им понадобится", – добавил Кирби.

Ранее Росавиация прокомментировала катастрофу самолета Embraer 25 декабря, в результате которой погибли 38 человек. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что Россию необходимо допустить к расследованию.

Он признал, что утром 25 декабря Чечню атаковали дроны и уверяет, что в аэропорту Грозного был введен запрет на принятие и отправку рейсов – так называемый "план "Ковер".

Российская сторона обвинила в инциденте Украину, якобы атаковавшую инфраструктуру в регионе, а на самом деле чиновник, похоже, подразумевает атакованные в то утро военные базы в Чечне, в том числе расположение 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Также в России отметили неблагоприятные погодные условия и ошибки экипажа самолета. В частности, командиру борта забросили решение лететь на поврежденном самолете, несмотря на возможность совершить посадку раньше.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Однако впоследствии в сети появились видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Тогда появилась версия, что борт могла сбить российская ПВО, отражавшая атаку дронов на Грозный в то утро.

Впоследствии эта версия начала приобретать признаки основной, в частности в западных СМИ и в некоторых заявлениях из Азербайджана.

В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек.

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