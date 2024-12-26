Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой, выпущенной во время активности дронов над Грозным – Euronews

Причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Путинская армия применила зенитный ракетный комплекс против гражданского судна во время активности дронов над Грозным в Чеченской республике.

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Пилоты попытались совершить аварийную посадку недалеко от города Актау в Казахстане, но в результате самолет разбился. Об этом сообщает Euronews.

По предварительным данным, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время активности беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и экипаж, когда она взорвалась рядом с самолетом во время полета.

Издание Euronews со ссылкой на правительственные источники заявляет, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке. Вместо оказания помощи в аварийной посадке пилотам приказали лететь через Каспийское море в направлении Казахстана. Более того, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Российские террористы выпустили ракету из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". В момент пролета самолета над территорией Чечни российские силы ПВО активно пытались сбить БПЛА.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). На борту могли находиться 62 пассажира и пять членов экипажа, среди них были россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 декабря под ударами дронов оказалась Чечня. В столице региона, городе Грозный, прогремели по меньшей мере 5 взрывов. По крайней мере, часть БПЛА взорвалась в районе расположения 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

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