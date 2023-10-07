ЦАХАЛ: действительно ли у Израиля одна из сильнейших армий мира

Утром 7 октября, на 76-м году своего существования в статусе независимого государства, Израиль подвергся дерзкому нападению террористами ХАМАС с территории непризнанного образования, известного под названием сектор Газа. Интересно, что произошло это в день 50-летия начала войны Судного дня – последнего до сих пор случая, когда Израиль допустил внешнее военное вторжение на свою территорию.

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В этой связи мир удивленно начал задаваться вопросом: а действительно ли вооруженные силы Израиля являются одной из сильнейших армий мира? OBOZREVATEL решил разобраться с нюансами этого вопроса.

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Что такое ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) – это вооруженные силы государства Израиль и главный орган безопасности этой страны. ЦАХАЛ был основан 26 мая 1948 путем объединения еврейских военных организаций Хагана, Лехи и Иргун – через 12 дней после основания государства Израиль.

Скелет армии составили члены еврейской полувоенной организации Хагана, которых было в несколько раз меньше солдат соседних арабских стран, с которыми они воевали. Уже на начальных этапах войны в боевых действиях принимали участие женщины, которых впоследствии стали призывать на срочную службу. В дальнейшем, каждые менее десяти лет ЦАХАЛ принимал участие в боевых действиях, всегда одерживая победу, сформировавшую миф (в хорошем смысле этого слова) о непобедимости израильской армии.

По состоянию на сегодняшний день Армия обороны Израиля считается одной из самых боеспособных и технологических армий мира. И не просто так, стоит заметить. Основанная во время войны за независимость, пройдя более десятка войн и множество военных операций, она доказала свою способность оградить государство от внешних врагов, окружающих его буквально со всех сторон.

В настоящее время количество военнослужащих ЦАХАЛ составляет около 170 тысяч человек, а военный резерв – около 500 тысяч человек (точная численность засекречена, все цифры оценочные). И это в стране с населением в 9 миллионов человек, что является одним из самых высоких в мире показателей количества военных на тысячу человек.

При этом армия выполняет не только оборонительные функции, но и воспитывает физически и психологически здоровых, умных патриотов страны, используя идеологическую парадигму существования государства Израиль.

Также следует отметить, что армия в Израиле является двигателем национальной экономики. Это достигается благодаря мощной работе оборонно-промышленного комплекса, не только создающего рабочие места, но и обеспечивающего приток валюты в страну (Израиль входит в десятку крупнейших экспортеров оружия в мире).

Структура и принципы построения ЦАХАЛ

По своей структуре Армия обороны Израиля почти ничем не отличается от обычной армии. Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота. Но конкурентное преимущество ЦАХАЛ не в форме, а в содержании.

В отличие от ведущих армий западных стран, ЦАХАЛ строится на основе призыва на военную службу. При этом в Армии обороны Израиля служат буквально все – призыву подлежат все граждане Израиля еврейской национальности по достижению ими 18 лет. Это делается для поддержания высокого морального духа и национальности армии.

Исключение составляют только репатрианты и мужчины по состоянию здоровья, а также студенты еврейских религиозных школ (иешивах), которые получают отсрочку на время обучения. При этом христиане и мусульмане могут служить в ЦАХАЛ, но только добровольцами. Срок службы для мужчин – три года, для женщин – два года.

Следует отметить, что Израиль является единственной страной в мире, в которой женщины проходят обязательную срочную службу. Однако женщины могут получить отсрочку по беременности или религиозным убеждениям. Также женщины почти не принимают участия в непосредственных боевых действиях – они служат по большей части в ПВО, артиллерии или пограничных войсках.

При этом откосить от армии в Израиле почти невозможно. С одной стороны, в стране действует сильная пропаганда престижности военной службы, а с другой – нулевая толерантность и мощные "репрессивные" меры против желающих "откосить" и тех, кто им способствует (до 5 лет заключения).

Также в ЦАХАЛе отсутствует такое явление, как "дедовщина". Этого достигается также путем симбиоза пропаганды взаимоуважения в армии и "репрессий": при любом проявлении внеуставного поведения наказывается весь офицерский состав, воинская часть расформовывается, а все непосредственные виновники "дедовщины" оказываются за решеткой.

Что касается резерва, то туда попадают военнослужащие запаса в возрасте до 40-49 лет (мужчины) и до 38 лет (женщины). Резервисты ежегодно проходят 45-дневное военные сборы с сохранением рабочего места. При этом работодатели получают денежное возмещение от государства.

Отсутствие коррупции в армии достигается внедрением электронной системы контроля всех материальных ресурсов и логистики и, опять же, жесткой уголовной ответственностью.

По уровню подготовки личного состава, израильская армия также занимает одно из первых мест в мире. По информации из открытых источников, налет одного пилота ВВС Израиля составляет не менее 300 часов в год (в Украине до полномасштабной войны составлял 42 часа, а до 2014 года – 14 часов), а сухопутные части находятся в полной боевой готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365/6 дней в году.

Недостатки в ЦАХАЛ, которые сегодня заметили все

Но и здесь не обходится без своих нюансов. Даже находясь в состоянии постоянной боевой готовности, армия имеет право участвовать в боевых действиях только при наличии соответствующего решения Военно-политического кабинета (аналога украинской Ставки верховного главнокомандующего).

Собственно, отдельные аналитики именно этим объясняют то, что террористам ХАМАС удалось напасть врасплох и почти беспрепятственно захватить часть приграничных территорий – армия ждала решения Военно-политического кабинета, заседание которого было запланировано… на 13:00 дня, при том, что вторжение началось около 6:30 утра.

Вместе с тем, можно не сомневаться, что после всех необходимых решений, согласований и приказов ЦАХАЛ относительно быстро вернет контроль над государственной границей и даже проведет военную операцию на территории сектора Газа.

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