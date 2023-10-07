ХАМАС: что это за движение и почему он так стремится уничтожить Израиль

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение. Военные обозреватели уже называют это вторжение крупнейшим со времен той же войны Судного дня.

Ответственность за эту террористическую операцию взял на себя движение ХАМАС. OBOZREVATEL разбирался, что это за организация, как она возникла и как далеко может зайти.

Что такое ХАМАС и откуда он взялся

На сегодня ХАМАС – это самая большая из существующих палестинских исламистских военизированных группировок. Название сочетает в себе двойной смысл: это аббревиатура от полного названия - "Движение исламского сопротивления", и одновременно это слово переводится с арабского как "усердие".

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Основан ХАМАС был в 1987 году после начала Первой палестинской интифады (восстание палестинцев против контроля Израилем территорий на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа). Основателями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман" – одной из крупнейших исламских организаций, базировавшейся в Египте.

В своем уставе ХАМАС не признает права государства Израиль на существование и ставит целью его уничтожение. При этом движение декларирует толерантное отношение к евреям как к народу, признавая их право жить на этой территории, но без собственного государства.

Цель движения в краткосрочной перспективе – добиться ухода Израиля из присоединенных в 1967 году палестинских территорий. В долгосрочной перспективе организация стремится создать исламское государство на территории бывшей подмандатной Палестины к образованию Израиля в 1948 году.

С самого начала у ХАМАС было два главных направления: военная борьба против Израиля, которую ведет ее военизированное крыло – бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", а также развитие социальной поддержки среди палестинцев.

Сначала ХАМАС находился в нелегальном положении, однако после того, как в 2005 году Израиль вывел свои войска и поселенцев из сектора Газа, ХАМАС стал активным участником политических процессов в Палестинской автономии. В 2006 году движение выиграло парламентские выборы, а уже в 2007 году сумело вытеснить соперников по движению ФАТХ лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса и с тех пор фактически олицетворяет власть в секторе Газа.

С этого времени участились обстрелы израильских мисс и поселений с территории сектора Газа, на которые Израиль отвечает своими точечными ударами.

Гибридность ХАМАСа

В течение многих лет ХАМАС активно и вполне успешно совершает то, что сейчас принято называть гибридной войной. С одной стороны, военное крыло движения не раз совершало террористические акты против израильтян. В частности, в феврале и марте 1996 года ХАМАС организовал серию взрывов в автобусах, в результате которых погибли около 60 израильтян. Его также обвиняют в организации взрывов в Иерусалиме в 1997 году, после чего мирный процесс был на время прерван.

С другой стороны, движение организовывало больницы и школы для палестинцев на территории сектора Газа и западного берега реки Иордан, занималось благотворительностью и религиозной деятельностью. Особенно в тех районах, где позиции ФАТХ были традиционно слабыми.

В итоге многие палестинцы все время поддерживали волны атак смертников, организованных ХАМАСом. В этих терактах они видели возмездие израильтянам за свои потери и израильские поселения на западном берегу реки Иордан – районе, который палестинцы считают частью своего государства, а Израиль – своей.

Со своей стороны Израиль возложил на группировку ХАМАС ответственность за все атаки из сектора Газа и в ответ провел там четыре крупные военные кампании, которым предшествовали эскалации и перестрелки через границу: в 2008 году операция "Литой свинец", в 2012-м – операция "Облачный столб", в 2014-м – операция "Нерушимая скала", и в 2021-м – операция "Страж стен". Кроме того, в марте-апреле 2004 года Израиль уничтожил ракетными ударами по Газе духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмеда Ясина и его преемника Абдула Азиза аль-Рантисси.

Перспективы деятельности ХАМАСа

На протяжении всего своего существования ХАМАС последовательно пытался противостоять любым договоренностям с Израилем, а также критиковал любые попытки других палестинских движений и мусульманских государств договориться с Израилем, таким образом, нажив себе врагов, в том числе среди стран исламского мира.

По состоянию на сегодняшний день ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Великобритании, странах Европейского Союза, Японии и частично в Австралии, а также запрещен в таких мусульманских странах, как Иордания и Египет.

При этом сами ХАМАСовцы продемонстрировали полную несостоятельность и даже нежелание построить какое-либо подобие государства на территории, которую они полностью контролируют 16 лет и на которой уже 18 лет полностью отсутствуют вражеские им войска.

Интересно, что все вспышки террористической деятельности ХАМАС происходили в периоды наибольшего взаимопонимания между Израилем и арабскими соседями и приводили к срыву этих договоренностей. Так, в 1996 году теракты в автобусах настроили многих израильтян против мирного процесса, сведя на нет израильско-палестинские соглашения в Осло в 1993 году.

Вот и сейчас активность ХАМАСа связывают с желанием сорвать соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, согласно которому Эр-Рияд должен признать государство Израиль в обмен на расширение прав палестинцев на его территории. Отдельные аналитики уже предполагают, что после сегодняшней атаки террористов ХАМАС это соглашение находится на грани срыва.

Что касается перспектив захвата израильских территорий военным путем, то об этом речь даже не идет – слишком неравные силы. Израиль уже в краткосрочной перспективе должен возобновить контроль над временно захваченными террористами приграничными территориями и провести еще одну масштабную (возможно, даже беспрецедентно масштабную) военную операцию против сектора Газа.

Очевидно, что в одиночку ХАМАС не смог бы организовать террористическую операцию такого масштаба и за ним стоят правительства отдельных стран, однако очень маловероятно, что они открыто поддержат его или вступят в открытый военный конфликт с Израилем.

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