Счет жертв идет на сотни: нападение ХАМАС является самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля – Bloomberg

Атака ХАМАСа на Израиль 7 октября может считаться одним из крупнейших за полвека провалов израильской разведки, со времен войны Судного дня 1973 года. Нападение предполагало такое планирование и координацию военных действий, о которых должны были осведомлены разведывательные службы.

Об этом пишет Bloomberg. Как говорится в статье, опубликованной на сайте агентства, хотя в Иерусалиме длительное время заявляли, что террористы готовятся к насилию, время и масштабы атаки, очевидно, стали неожиданностью для премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Израиль, а также США, которые выделили Иерусалиму 3,3 млрд долларов на оборону в 2022 году, будут изучать, кто несет ответственность, отмечают журналисты.

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"Меня шокирует, что они (ХАМАС. – Ред.) смогли сделать это, а Израиль или США не заметили. Неспособность подготовиться... Неспособность разместить войска вдоль границы, разрушение забора вдоль границы, за которое они заплатили миллионы шекелей", – сказал бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

Нападение ХАМАС произошло через 50 лет после того, как Израиль не смог отразить внезапную атаку Египта и Сирии во время еврейского праздника Судного дня Йом Кипур, пишет Bloomberg. Тогда для расследования провала разведки была создана комиссия, нападению было посвящено множество исследований и научных публикаций.

"Реальная проблема, вероятно, в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС рискнет прорваться через границу. Отсутствие достаточного количества израильских сил в этом районе было серьезной неудачей", – констатировал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер.

Провал также может начать расследовать Конгресс США, учитывая, что от израильских и американских спецслужб следовало ожидать выявления подготовки такой атаки, говорится в статье.

Также не помогло, что спецслужбы Израиля выделяют значительные ресурсы для наблюдения за палестинцами, в том числе и ХАМАСом, с помощью сетей информаторов, а также технологий наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 октября боевики палестинского исламистского движения ХАМАС совершили массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль. К вечеру армия обороны Израиля ЦАХАЛ вернула контроль над частью пограничных городов. Утром 8 октября было сообщалоь о гибели 350 израильтян и 1800 раненых, еще 750 человек пропали без вести. Палестинцы заявили о 265 погибших в секторе Газы.

– 8 октября Израиль заявил о вступлении в долгую войну. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства террористов и спасением заложников, и посоветовал жителям сектора Газы "бежать немедленно".

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