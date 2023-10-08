Блинкен призвал Аббаса восстановить покой и стабильность на Западном берегу: тот в ответ назвал США оккупантами Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговаривал с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и призывал его предпринять шаги для успокоения ситуации. Однако тот в ответ назвал США оккупантами Палестины. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Jerusalem Post. Блинкен призвал все руководство региона осудить нападения ХАМАС на Израиль, а также призвал Палестину активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном Берегу.

Аббас 7 октября председательствовал на экстренном заседании руководства Палестинской автономии и дал указания обеспечить защиту палестинского народа, подчеркнув его право защищать себя от "терроризма поселенцев и оккупационные силы".

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Кроме того, он приказал "предоставить все необходимое для укрепления устойчивости и стойкости палестинского народа в борьбе с преступлениями, совершаемыми израильскими оккупационными и поселенческими бандами".

"Когда Израиль говорит, что празднует день своей независимости, он получил независимость от кого? Кто оккупировал Государство Израиль, чтобы оно праздновало годовщину своего освобождения от этой оккупации, –это большая ложь", –– сказал Аббас.

Отметим, Аббас принимал участие в создании "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), которое затем стало ядром Организации Освобождения Палестины (ООП). По некоторым данным, участвовал в подготовке и финансировании ряда терактов, в том числе на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Считается, что он принимал непосредственное участие в военных операциях палестинцев. В аппарате ООП возглавлял департамент арабских и международных связей.

Как лидер умеренного крыла руководства ООП, Аббас стал одним из авторов мирных договоренностей между ООП и Израилем. 13 сентября 1993 г. в Вашингтоне он подписал от имени руководства ООП палестино-израильскую "Декларацию о принципах".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке.

После массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.

Позже армия обороны Израиля предоставила подробную информацию о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов. В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожили очаги ХАМАС и двигаются в сторону Газы.