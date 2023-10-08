Обработаны десятки обращений: в МИДе рассказали о ситуации с украинцами в Израиле

Украина проверяет информацию о возможной гибели украинки в Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС, который продолжается второй день (хронологию событий читайте читайте по ссылке). В то же время там разыскали пропавшего украинца и спасли семью, которая находилась в одном из атакованных террористами городе.

Оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины работает в круглосуточном режиме для оказания помощи нашим гражданам в стране, где тоже идет война. Об этом заявил спикер ведомства Олег Николенко.

По его словам, в первые сутки после террористического нападения дипломаты разыскали украинца, пропавшего на юге Израиля. Одной семье украинцев они помогли выехать из города Ашкелон, который подвергся атаке. В то время как еще двум семьям нашли временное жилье, поскольку в стране отменены авиарейсы.

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В целом же оперативный штаб проработал 80 обращений граждан, которые разыскивали родственников, искали пути выезда из зон боевых действий или временное жилье, а также спрашивали о развитии ситуации и порядке действий ради спасения.

Сейчас МИД работает над получением официального подтверждения смерти в Израиле одной гражданки Украины. О других пострадавших украинцах информация по состоянию на 12:00 воскресенья, 8 октября, не поступала.

Николенко подчеркнул, что украинское посольство находится на постоянном контакте с полицией, спасательными службами, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.

Кроме того, связь держат с украинцами, которые находятся в секторе Газы, разрабатывая для них маршруты экстренного выезда из анклава, если это понадобится.

"Дипломаты готовы оказывать максимальное содействие и защиту нашим гражданам. Никого не оставим на произвол судьбы", – отметил спикер МИД, предоставив номера для связи.

Представитель украинского сообщества в Газе в комментарии "Суспільному" сообщил, что ныне во всех населенных пунктах сектора Газа находится около 150-200 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, уроженка Волыни Наталья Лемкина, долгое время живущая в Израиле, рассказала о реакции израильтян на удары ХАМАС. По словам украинки, люди выходят на защиту своих городов, в стране там объявлена мобилизация.

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