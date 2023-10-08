Тело нашли под руинами: СМИ сообщили о гибели главаря ХАМАС. Видео

В секторе Газа в результате воздушного удара был ликвидирован один из главарей террористической организации ХАМАС Айман Юнис. Тело боевика обнаружили под руинами дома.

Также известно о ликвидации нескольких членов семьи Аймана Юниса. Об этом сообщает иорданское издание JFRA News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, израильская армия нанесла авиаудар по дому лидера террористической организации в городе Нусейрат. После взрыва тело Юниса было обнаружено под завалами.

Кроме того, несколько человек было извлечено из-под обломков дома Аймана Юниса в новом лагере в Нусейрате. Всего сообщается о семи жертвах, которые являются членами семьи лидера террористической группировки.

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Гибель террориста подтвердил израильский общественный деятель Амир Царфати в своем Telegram. Никаких подробностей об операции по ликвидации главаря ХАМАС он не сообщил, отметив лишь, что Юнис был убил на территории Газы.

Палестинские СМИ подтвердили смерть Юниса. Бригады медиков эвакуировали его тело с места бомбардировки в центре Газы.

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Напомним, утром 7 октября Израиль претерпел массированные ракетные удары и вторжение палестинских террористов из сектора Газа. В ответ на нападение Армия обороны Израиля объявила операцию "Железные мечи" и за считаные часы уничтожила сотни террористов.

Террористическая организация "Талибан" хочет присоединиться к войне в Израиле. Боевики призвали Иран, Иорданию и Ирак пропустить их в Израиль, чтобы "завоевать Иерусалим".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговаривал с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и призывал его предпринять шаги для урегулирования ситуации. Однако тот в ответ назвал США оккупантами Палестины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль из-за нападения ХАМАС распространил чрезвычайное положение на всю территорию страны. Это существенно расширяет полномочия полиции.