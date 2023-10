Особая цель: в ISW рассказали, как РФ хочет использовать атаку ХАМАС на Израиль и чем это грозит Украине

Страна-агрессор Россия мгновенно воспользовалась беспрецедентным военным вторжением боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Так она стремится продвигать несколько информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания Запада к Украине.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики прогнозируют, что Кремль продолжит использовать эти события для своих целей.

Отмечается, что в Москва усилила несколько информационных операций после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он "пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины". Также россияне выразили надежду на то, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину и сосредоточит ее именно на Ближнем Востоке.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники должны были "заняться" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в Россию и оказывать Украине военную помощь.

Министерство иностранных дел России вообще обвинило Запад якобы в блокировании усилий необходимого "квартета" РФ, США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, что "привело к эскалации насилия". Так ведомство государства-террориста неявно обвинило Запад в нынешней ситуации – то есть в боевых действиях в Израиле.

Известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, мол, Россия лишь выиграет от эскалации палестино-израильского конфликта, поскольку мир "на время отвлечет от Украины" и снова займется "тушением вечного огня на Ближнем Востоке".

В ISW уверены, что такие нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины.

"Они стремятся деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку и намерены заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное общество будет игнорировать военные усилия Украины", – пояснили аналитики цель РФ.

