Зачем Иран атаковал Израиль: названы основные цели

Массированный обстрел Траном территории Израиля преследовал цель нанести удар по авиабазе Неватим, где базируются самолеты F-35, которые использовались для обстрела иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, база получила незначительные повреждения, взлетная полоса даже пригодна для взлета самолетов.

Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери. По его словам, второстепенной целью иранской атаки был "крупный информационный центр" у границы Израиля с Сирией.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль со своей территории – были запущены десятки ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства.

Иран решил предостеречь Израиль от "отмщения", заявив, что совершит еще более масштабную атаку на его территорию, если тот ответит на его ночные удары. Также в Тегеране пригрозили ударить по базам США, если Вашингтон поддержит контратаку Тель-Авива.

Ссылаясь на самооборону от "неоднократной военной агрессии Израиля", он сказал, что ночные дроновые и ракетные удары были нанесены именно в ответ на атаку 1 апреля на дипломатические объекты в сирийской столице, которую, по его словам, совершил Израиль.

Напомним, что Израиль нанес многочисленные удары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, часто нацеливаясь на поставки оружия, предназначавшиеся для "Хезболлы" – мощного иранского помощника в Ливане. Израиль не взял на себя ответственность за атаку 1 апреля, в результате которой было разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, включая главного командира КСИР Мохаммеда Реза Захеди.

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