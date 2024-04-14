Иран открыто напал на Израиль, запустив сотни 'шахедов' и ракеты: Сирия, Египет, Иордания привели свои силы в боевую готовность (обновляется)

Поздно вечером в субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль со своей территории – были запущены десятки ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства.

Израиль заявил о полной готовности к отражению удара, о чем премьер Биньямин Нетаньяху сказал в обращении к нации. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

01:20 – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС "решительно осуждает недопустимое нападение Ирана на Израиль". Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности, отметил он.

00:55 – Силы США в Ираке и Сирии могут сбивать летящие в сторону Израиля иранские дроны, сообщает CBS News. У США также есть истребители, которые сейчас находятся в готовности.

00:50 – Иран заявил, что он будет атаковать любую страну, которая откроет свое воздушное пространство для "нападения Израиля на Иран". Такое предупреждение выдал министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

00:30 – Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил атаку Ирана на Израиль. Эти удары рискуют разжечь напряженность и дестабилизировать регион, отметил он.

Сунак сказал, что Великобритания продолжит "защищать безопасность Израиля", а также безопасность региональных партнеров Британии, включая Иорданию и Ирак.

00:20 – Премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета в военном штабе Кирьят в Тель-Авиве.

00:15 – Израиль начал перехват иранских беспилотников над Иорданией и Сирией. Иордания ввела режим ЧП и открыла свое воздушное пространство для истребителей ВВС Израиля.

Тем временем над регионом прекратилось движение гражданских самолетов.

Также Израиль в ответ начал атаку объектов на территории Ирана и Ливана.

00:10 – The Telegraph опубликовал список возможных целей Ирана на основании данных разведки.

00:00 – В Иордании заявили, что их ПВО готова перехватить и сбить любые иранские беспилотники или самолеты, которые нарушат ее воздушное пространство. Сирия и Египет также приводят свои системы противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности.

23:50 – Иран официально объявил о начале атаки на Израиль. Корпус стражей Исламской революции заявил, что нанесет удар по конкретным целям в Израиле с помощью "десятков беспилотников и ракет", в том числе крылатых.

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что "злостный режим" Израиля будет "наказан" после удара по консульству в Дамаске, в результате которого 1 апреля были убиты несколько командиров КСИР.

23:30 – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Пока все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

23:15 – Стало известно, что Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни ударных беспилотников и ракеты.

По Израилю будет запущено 400-500 дронов и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена, сообщает ABC News. Основная часть будет запущена из Ирана. Отмечается, что Израиль атакуют такими же ударными БПЛА, которыми РФ бьет по Украине.

23:00 – В Израиле в ожидании атаки ограничили образовательную деятельность и запретили массовые собрания, а Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит.

22:50 – В США считали вероятным, что Иран атакует Израиль рано утром в воскресенье, 14 апреля. А ЦАХАЛ в это время был приведен в полную боеспособность.

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