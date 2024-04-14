Приведет ли нападение Ирана на Израиль к масштабной войне? В Белом доме озвучили позицию Байдена

Обстрел Израиля дронами и ракетами, который в ночь на 14 апреля осуществил Иран со своей территории, вряд ли перерастет в более масштабную войну на Ближнем Востоке. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден.

О позиции американского лидера в интервью NBC News в воскресенье, 14 апреля, рассказал координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден "не верит" в масштабирование конфликта.

"Президент не верит, что это должно двигаться в этом направлении", – сказал Кирби.

Он также отказался "вдаваться в гипотезы" касательно того, поддержат Штаты потенциальный ответ Иерусалима Тегерану.

"Израиль не принял никаких решений, о которых мне известно, относительно того, каким будет следующий шаг", – утверждал представитель Белого дома.

Кирби не захотел отвечать на вопрос о том, есть ли у администрации Байдена "красная линия" для прямого участия в конфликте против Ирана. "Мы могли бы сидеть здесь весь день и говорить о том, что есть, а что нет "красной линией". Я не собираюсь этого делать", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, запустив около 300 дронов-камикадзе Shahed и ракет. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари утверждает, что 99% воздушных целей были перехвачены средствами ПВО. Отбивать атаку Израилю помогали государства-партнеры, в том числе США, Франция, Великобритания.

– В Институте изучения войны отметили, что нападение Ирана на Израиль было похоже на атакам России по Украине.

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