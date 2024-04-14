Россия официально поддержала нападение Ирана на Израиль: Захарова выдала язвительный комментарий

Государство-террорист Россия поддержала массированную атаку своего партнера Ирана на Израиль. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что решительно осудили удар ЦАХАЛа по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля.

Также террористическое ведомство отметило, что в ООН на него адекватно не отреагировали. Соответствующее заявление МИД опубликовало в Telegram.

Представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно прокомментировала ожидания Израиля об осуждении Россией иранской атаки. Она пожаловалась, что Иерусалим никогда не осуждал украинские удары по территории РФ.

Обращаясь к послу Израиля в России Симоне Гальперин, она написала: "Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я".

"Однако я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех преступных, террористических действий у**юдков на Банковой, в результате которых год за годом гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура", – добавила Захарова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что нападение Ирана на Израиль 13 апреля было аналогичным тем ударам, которые войска РФ неоднократно наносили по Украине. Эксперты считают, что российские атаки по украинской инфраструктуре были своеобразным испытанием дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства и баллистических ракет.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен остановить Иран и Россию, которые делают все для расширения войны: террор должен быть наказан, времени на дискуссии и колебания уже не осталось.