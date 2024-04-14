В Конгрессе США призвали к удару по Ирану, а Совбез ООН проведет экстренное заседание: как мир отреагировал на нападение на Израиль

В Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время американский лидер Джо Байден созывает консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки.

Со своей стороны Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке. OBOZ.UA рассказывает, как мир отреагировал на обострение ситуации в регионе.

Так, президент США сообщил, что американские объекты или силы на Ближнем Востоке не пострадали в результате нападения Ирана на Израиль. Он также добавил, что Тель-Авиву удалось при содействии Вашингтона сбить почти все запущенные Тегераном ракеты и беспилотники. Байден заверил Израиль в поддержке со стороны США, однако в ответе премьер-министру Биньямину Нетаньяху сказал, что американцы не будут помогать какой-либо контратаке ЦАХАЛа на Иран.

Вице-президент США Камала Гаррис опубликовала свой первый ответ на удар Ирана по Израилю, заявив, что поддержка Белым домом безопасности Израиля является "железной".

"Мы стоим вместе с народом Израиля, защищая эти нападения", – отметила она.

Американский сенатор-республиканец Марша Блэкберн призвала руководство государства нанести ответные удары по Тегерана.

"Иран начал наносить удары с беспилотников по Израилю. Президент Байден, мы должны действовать быстро и нанести ответные удары по Ирану", – заявила она в соцсети X.

Издание The Hill пишет, что ее пост дает представление о давлении, которое могут оказывать на американского лидера некоторые республиканцы в Конгрессе на фоне опасений более широкой войны в регионе.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей, конгрессмен Стив Скалис сказал, что расписание Палаты изменится на следующую неделю. По его словам, ключевая работа будет сосредоточена на рассмотрении законодательства о поддержке Израиля и привлечении Ирана к ответственности.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей изменит свой ранее объявленный законодательный график, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", – сообщил он.

Сенатор от демократов Крис Ван Голлен осудил нападение Ирана на Израиль, но добавил, что поддерживает Байдена в стремлении "предотвратить еще более широкий конфликт, который охватит народы всего региона".

Постоянный представитель Мальты в ООН Ванесса Фрейзер сообщила, что заседание Совбеза ООН состоится в 23:00 (по Киеву) в воскресенье, 14 апреля.

Напомним: после нападения на Израиль вечером 13 апреля постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что это ответ на агрессию "сионистского режима" против иранских дипломатических учреждений в Дамаске. Там утверждают, что военные действия Тегерана "были проведены в соответствии со статьей 51 Устава ООН по законной обороне".

Тельа-Авив пообещал ответ на иранскую террористическую атаку. Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили массированное нападение Ирана на Израиль, подчеркнув, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще одну войну".

Как сообщал OBOZ.UA, за ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил в направлении Израиля около 200 беспилотников и более сотни крылатых и баллистических ракет. По данным ЦАХАЛ, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все их перехватили, в том числе союзники.

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