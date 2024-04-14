Иран предупредил о еще более серьезном ударе, если Израиль попытается ответить на атаку

Иран решил предостеречь Израиль от "мести", заявив, что совершит еще более масштабную атаку на его территорию, если тот ответит на его ночные удары. Также в Тегеране пригрозили ударить по базам США, если Вашингтон поддержит контратаку Тель-Авива.

Намерения озвучил посол Ирана и постоянный представитель в ООН Амир Саид Ираване, передает CNN. По его словам, нападение в ночь с 13 на 14 апреля само было якобы ответом на израильскую атаку по комплексу иранского посольства в Дамаске.

"Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим снова совершит любую военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет сильнее и решительнее", – высказался дипломат.

Ссылаясь на самооборону от "неоднократной военной агрессии Израиля", он сказал, что ночные дроновые и ракетные удары были нанесены именно в ответ на атаку 1 апреля на дипломатические объекты в сирийской столице, которую, по его словам, совершил Израиль.

Также Тегеран утверждает, что атака в Дамаске "нарушила международное право" и привела к "смерти семи иранских военных советников", в том числе ключевых командиров "Корпуса стражей иранской революции" (КСИР).

В заявлении также критикуется Совет Безопасности ООН за "неспособность поддерживать международный мир", что позволило Израилю "нарушить" установленные международные нормы и обострить региональную напряженность.

Напомним, что Израиль нанес многочисленные удары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, часто нацеливаясь на поставки оружия, которые предназначались для "Хезболлы" – мощного иранского помощника в Ливане. Израиль не взял на себя ответственность за атаку 1 апреля, в результате которой было разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, включая главного командира КСИР Мохаммеда Реза Захеди.

Представитель Армии обороны Израиля в комментарии CNN уточнил: по данным их разведки, этот объект не был консульством, а "военным зданием сил КСИР, замаскированным под гражданское".

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет (крылатых и баллистических), которые были перехвачены израильскими и союзными силами. Тельа-Авив пообещал ответ на иранскую атаку. Президент США Джо Байден созвал консультации с союзниками по G7, а Совет Безопасности ООН 14 апреля запланировал экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что коварное нападение Ирана на Израиль аналогично атакам России по Украине. Эксперты считают, что страна-агрессор РФ испытывала "Шахеды" и баллистику на украинской инфраструктуре, чтобы Тегеран, планируя атаки на Тель-Авив, мог оценить защиту западных систем ПВО.

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