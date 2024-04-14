Иран атаковал Израиль огромными баллистическими ракетами: опубликованы фото и видео

Иран запустил по Израилю в ночь на 14 апреля 331 средство воздушного нападения: 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В сети показали, как выглядят большие фрагменты иранских ракет, которые были перехвачены ПВО и не долетели до своих целей.

Аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк назвал атаку "амбициозной", передает Sky News. Удары были нацелены на территорию Израиля со стороны самого Ирана, со стороны иранских прокси в Ираке, Сирии и Ливане и даже с другого конца Красного моря в Йемене.

"Таким образом, следует считать значительным оборонительным успехом тот факт, что после долгой ночи обстрелов, полетов и взрывов на территории Израиля, судя по всему, приземлились только семь баллистических ракет", – отметил Кларк.

Как передает Clash Report, в Иордании и Ираке были обнаружены обломки иранских ракет "Шахаб-3" (они же "Имад" и "Гадр").

"Имад" – это жидкотопливная баллистическая ракета средней дальности иранской разработки, которая была впервые представлена 11 октября 2015 года. Является модификацией "Шахаб-3", имеет дальность полета 1700 километров и грузоподъемность 750 килограмм.

"Гадр-110" – иранская баллистическая ракета средней дальности, улучшенная версия "Шахаб-3А". В первую очередь эффективна против крупных и слабых целей, таких как военные аэродромы. Может нести боеголовку весом в одну тонну на дальность 1000-2000 километров.

Кроме того, израильские медиа опубликовали фотографии двух иранских баллистических ракет, сбитых над Мертвым морем. Это "Хайбар" с фугасной боеголовкой массой 1500 килограмм. Они могут развивать скорость до 16 Махов вне атмосферы и 8 Махов внутри нее. Дальность полета – 2000 километров.

Как писал OBOZ.UA, большая война на Ближнем Востоке пока не ожидается, несмотря на прямое нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!