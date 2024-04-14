Израиль потратил на отражение атаки Ирана более миллиарда долларов, – генерал запаса ЦАХАЛ

Израиль потратил 4-5 млрд шекелей, что составляет 1-1,3 млрд долларов, на отражение массированной атаки Ирана в ночь на 14 апреля. Эта сумма в десять раз превышает затраты Ирана на это нападение.

Об этом сообщил генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах, пишет Ynet. Он пояснил, что агрессор запустил десятки "Шахедов", которые значительно дешевле ракет систем ПВО/ПРО.

Что касается иранских ракет, то, по информации Пентагона, большинство из них сбили израильские системы Arrow ("Стрела"), Arrow 2 и Arrow 3, еще 4-6 ракет обезвредили американские эсминцы, одну – комплекс Patriot.

Напомним, в штабе ВС Ирана заявили, что целью массированной атаки на Израиль было нанести удар по авиабазе Неватим, где базируются самолеты F-35, которые использовались для обстрела иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, база получила незначительные повреждения, взлетная полоса даже пригодна для взлета самолетов. Второстепенной целью иранской атаки был "крупный информационный центр" у границы Израиля с Сирией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Sky News сообщило, что Иран запустил по Израилю в ночь на 14 апреля 331 средство воздушного нападения: 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В сети показали, как выглядят большие фрагменты иранских ракет, перехваченных ПВО и не долетевших до своих целей.

– Великая война на Ближнем Востоке пока не ожидается. Однако экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!