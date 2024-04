Коварное нападение Ирана на Израиль аналогично атакам России на Украину – ISW

Нападение Ирана на Израиль вечером 13 апреля стало аналогичным тому, какие удары войска РФ неоднократно наносили по Украине. Сегодня эксперты считают, что российские атаки по украинской инфраструктуре были своего рода испытанием дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства и баллистических ракет.

В частности, на это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отмечают, что удары РФ по Украине были попыткой определить оптимальный пакет средств для прорыва западной противовоздушной и противоракетной обороны.

В ночь с 13 на 14 апреля аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли по Израилю крупномасштабный удар беспилотниками и ракетами. В ЦАХАЛе заявили, что все цели были перехвачены ими и союзниками за пределами воздушного пространства Израиля. При этом аналитики подчеркивают важность того, что Тегеран впервые ударил именно с иранской территории, а не исключительно с помощью йеменских хуситов и ливанской группировки "Хезболла".

"Россия экспериментировала с сочетанием баллистических и крылатых ракет вместе с иранскими беспилотниками в Украине. Нынешнее использование Ираном дронов и ракет показывает, как он учится у россиян разрабатывать все более опасные и эффективные средства ударов по Израилю", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что аналогично Тегеран использовал атаки хуситов в Красном море для совершенствования тактики своих беспилотников, проверяя средства противовоздушной обороны Военно-морских сил США.

По мнению военных экспертов, продолжающиеся атаки по Израилю дают Ирану возможность оценить эффективность своих различных ударных средств, чтобы понять, как они могут более эффективно уклоняться и подавлять западную воздушную и морскую оборону.

"США, их союзники и партнеры сталкиваются со все более взаимосвязанной группой противников, которые помогают друг другу и учатся друг у друга. Продолжающееся использование дронов иранской разработки многочисленными врагами США и углубление связей между игроками помогут Тегерану, России, Северной Корее и Китаю усовершенствовать использование этих систем против США и их союзников", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ливанская группировка "Хезболла" тоже присоединилась к массированной атаке Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Боевики нанесли удары по реактивным системам залпового огня (РСЗО) по северу страны с территории Ливана.

Не менее ста иранских дронов, выпущенных по Израилю, были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства силами США и Британии. В Тегеране же пригрозили жесткой реакцией по отношению к любой стране, которая откроет свое воздушное пространство или территорию "для атак со стороны Израиля".

